Трамп призупинив застосування нових санкцій проти росії за законом Грема

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відмовився застосовувати нові санкції, обмеження та мита проти росії, передбачені законом імені Ліндсі Грема. Своє рішення він пояснив національними інтересами Сполучених Штатів. Раніше запроваджені американські санкції указ не скасовує, а положень закону щодо Ірану не зачіпає.

Документ датований 16 жовтня та оприлюднений на сайті Білого дому. Сам закон про санкції проти росії та Ірану Трамп підписав 18 вересня 2026 року.

Як Трамп обґрунтував незастосування санкцій

Президент скористався повноваженнями, які передбачає стаття 115 закону. Вона дозволяє відмовитися від застосування санкційних положень, обмежень і мит російської частини документа за умови письмового повідомлення Конгресу про відповідність такого рішення національним інтересам США. Також необхідно подати доповідь з обґрунтуванням.

📢 «Я подав до Конгресу свідчення того, що таке звільнення (від санкцій, обмежень і мит – ред.) на цьому етапі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів», — написав Трамп.

В указі він також повідомив про направлення Конгресу відповідної доповіді. Звільнення охоплює низку положень про санкції проти пов’язаних із російською владою осіб, фінансових установ і державних підприємств, а також обмеження фінансових операцій, інвестицій та інших видів співпраці.

📝 Мита 500% і 100% прописані в указі, але поки не застосовуватимуться

Документ визначає додаткове мито розміром 500% від вартості товарів, які імпортують із росії, з урахуванням передбачених законом винятків.

Для товарів із п’яти найбільших країн-імпортерів російської сирої нафти та природного газу встановлено додаткове мито 100%. Воно стосується держав, які від 18 жовтня 2026 року свідомо здійснюватимуть нові закупівлі цих російських енергоносіїв.

Окреме додаткове мито 100% передбачене для товарів із п’яти країн, які найбільше сприяють обходу санкцій проти російської нафти. Усі зазначені ставки мали б додаватися до інших чинних мит, податків і зборів.

Однак розділом 4 того самого указу Трамп звільнив від застосування всіх мит, передбачених відповідними статтями закону та самим указом. Отже, наявність ставок у документі не означає початку їх стягнення.

Торговельний представник США має разом з іншими уповноваженими посадовцями відстежувати закупівлі російських енергоносіїв та допомогу в обході санкцій. За результатами цього моніторингу президентові подаватимуть доповіді й рекомендації щодо подальших дій.

Що залишається чинним і коли рішення можуть переглянути

Указ прямо зберігає санкції та інші заходи, раніше запроваджені президентськими указами у зв’язку зі шкідливою зовнішньою діяльністю російського уряду. Це положення поширюється і на осіб, які вже перебувають під такими санкціями.

Іранська частина закону залишається поза межами цього звільнення. Зокрема, стаття 201 закону Грема продовжує дію Iran Sanctions Act of 1996 до 2031 року. Тому твердження, що цим указом Трамп призупинив санкції також проти Ірану, не відповідає змісту документа.

Визначеного кінцевого строку незастосування нових російських санкцій і мит указ не встановлює. Рішення діятиме, доки президент або державний секретар США не визначить необхідність подальших кроків. За потреби держсекретар має консультуватися з міністром фінансів і торговельним представником США. Йому також делеговано повноваження надавати звільнення відповідно до статті 115 закону.

Тим часом 16 жовтня конгресмен-демократ Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування домовленості щодо російського дизеля. Ініціатива передбачає скасування відповідних генеральних ліцензій американського Мінфіну, заборону видавати нові та заборону інвестицій Корпорації міжнародного фінансування розвитку США в російську енергетику.