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Україна та ЄС домовилися створити робочу групу для прискорення антикорупційних реформ

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна та ЄС домовилися створити робочу групу для прискорення антикорупційних реформ
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 17.10.2026

Україна та Європейський Союз домовилися створити спільну робочу групу, яка допомагатиме просувати реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Про домовленість із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

За її оцінкою, Україна належить до країн, які «досягають найбільшого прогресу» на шляху до членства в ЄС. Під час розмови сторони обговорили подальші кроки після відкриття цього тижня двох переговорних кластерів.

📢 «Ми домовилися створити спільну робочу групу для прискорення прогресу у досягненні проміжних цілей та просування важливих реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Цей крок свідчить про нашу відданість підтримці шляху України до членства в ЄС», – пояснила чиновниця.

Над чим працюватиме спільна група

В уряді України підтвердили, що Корецький і Кос обговорили роботу спеціальної групи IBAR Task Force. Спільним пріоритетом визначили підготовку позитивного звіту про виконання Україною проміжних критеріїв вступу до Євросоюзу.

Окремою темою розмови стали кроки уряду та Верховної Ради, необхідні для отримання фінансової підтримки.

Виконання реформ впливає і на євроінтеграцію, і на надходження коштів для підтримки фінансової стабільності України. Зокрема, виплати за програмою Ukraine Facility залежать від виконання погоджених умов. Серед обов’язкових вимог — дотримання верховенства права, демократичних механізмів та прав людини.

Які переговорні кластери відкрили для України

13 жовтня на міжурядовій конференції в Люксембурзі Україна та ЄС відкрили переговори за кластером № 2 «Внутрішній ринок» і кластером № 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання».

Перший охоплює, зокрема, вільний рух товарів, послуг, працівників і капіталу. Другий — оподаткування, економічну політику, цифрову трансформацію, зайнятість, освіту та інші напрями. За повідомленням Представництва ЄС в Україні, Євросоюз також визначив критерії для майбутнього попереднього закриття відповідних переговорних розділів.

👉 Також нагадаємо, що критично важливим підприємствам оборонного й енергетичного комплексів не планують радикально змінювати умови бронювання працівників. Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив 16 жовтня під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді.

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