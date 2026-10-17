ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

У Херсоні 66-річний чоловік підірвався на російській міні

Денис Молотов
Денис Молотов
У Херсоні 66-річний чоловік підірвався на російській міні
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 17.10.2026

Увечері 16 жовтня в Корабельному районі Херсона на російській міні підірвався 66-річний місцевий житель. Чоловік дістав поранення обох ніг, його госпіталізували. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За інформацією ОВА, вибух стався пізно ввечері. У постраждалого діагностували вибухову травму, перелом кісток однієї ноги та уламкові поранення іншої. У лікарні йому надають необхідну медичну допомогу.

В ОВА нагадали правила мінної безпеки

Після повідомлення про поранення чоловіка обласна адміністрація закликала жителів дотримуватися правил поводження в разі виявлення підозрілих предметів.

📢 «Пам’ятайте три основні правила мінної безпеки: не підходьте до підозрілих предметів, не торкайтеся їх, телефонуйте 101 або 102», — зазначили в ОВА.

Напередодні, 15 жовтня, російський обстріл Корабельного району Херсона забрав життя двох чоловіків. Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, одному із загиблих було 67 років. Особу другого на момент оприлюднення повідомлення встановлювали відповідні служби.

👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби відбулося 208 бойових зіткнень. Українські військові на Покровському напрямку сьогодні ліквідували 58 окупантів та 12 поранили.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

В адміністрації Трампа заперечують причетність до обмежень Starlink в Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВО

У Білорусі розпочинаються навчання ОДКБ за участі росії

ПОДІЇ

Запаси на три доби: КМДА пояснила, як киянам підготуватися до перебоїв зі світлом, водою та теплом

ВЛАДА

СБУ повідомила про підозру «судді» та посадовцю окупаційної поліції на Луганщині

КРИМІНАЛ

Кількість жертв війни на рекордно високому рівні, у вересні зросла на 85% – ООН

ПОДІЇ

Луганська ОВА розглядає заяви на житлові кредити

ЛУГАНЩИНА

Українців попередили про ризик нових відключень на тлі масштабних атак рф на енергетику

ПОДІЇ

росія атакувала всі три ТЕЦ Києва: Корецький повідомив про наслідки ударів

ВАЖЛИВО

Луцьк без світла, у Києві екстрені відключення – що відомо про наслідки атаки рф на ранок

ПОДІЇ

рф вдарила по газовидобувному об’єкту на Харківщині, через бойові дії перебої зі світлом у 3 областях

ПОДІЇ

Туреччина веде переговори зі США про перші шість F-35

ПОЛІТИКА

У Вінниці російська атака спричинила пожежу на цивільному об’єкті

ВІЙНА

Не ударами по росії єдиними – чому для України важливі розвіддані США

ПОДІЇ

В Ізраїлі знайшли 25-тонну споруду часів Ісуса

ПОДІЇ

Як ВПО отримати базову соціальну допомогу

ВПО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип