У Херсоні 66-річний чоловік підірвався на російській міні

Увечері 16 жовтня в Корабельному районі Херсона на російській міні підірвався 66-річний місцевий житель. Чоловік дістав поранення обох ніг, його госпіталізували. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За інформацією ОВА, вибух стався пізно ввечері. У постраждалого діагностували вибухову травму, перелом кісток однієї ноги та уламкові поранення іншої. У лікарні йому надають необхідну медичну допомогу.

В ОВА нагадали правила мінної безпеки

Після повідомлення про поранення чоловіка обласна адміністрація закликала жителів дотримуватися правил поводження в разі виявлення підозрілих предметів.

📢 «Пам’ятайте три основні правила мінної безпеки: не підходьте до підозрілих предметів, не торкайтеся їх, телефонуйте 101 або 102», — зазначили в ОВА.

Напередодні, 15 жовтня, російський обстріл Корабельного району Херсона забрав життя двох чоловіків. Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, одному із загиблих було 67 років. Особу другого на момент оприлюднення повідомлення встановлювали відповідні служби.

👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби відбулося 208 бойових зіткнень. Українські військові на Покровському напрямку сьогодні ліквідували 58 окупантів та 12 поранили.