Корецький прокоментував зміни у бронюванні для оборонних та енергетичних підприємств

Критично важливим підприємствам оборонного й енергетичного комплексів не планують радикально змінювати умови бронювання працівників. Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив 16 жовтня під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами очільника уряду, постанову щодо оновлення системи бронювання ще опрацьовують. Остаточні положення стануть відомі після завершення підготовки документа, ухвалення відповідних рішень та його оприлюднення.

📢 «Постанова в процесі опрацювання, вона обов’язково буде доопрацьована, ухвалена і оприлюднена. Ніякої зради там немає. Всі деталі будуть тоді, коли вони будуть оприлюднені, і прийняті всі відповідні рішення», — заявив Корецький.

Прем’єр вважає передчасними побоювання щодо можливих наслідків змін, оскільки остаточні рішення ще не представлені. Водночас він наголосив, що чинні механізми мобілізації та бронювання потребують удосконалення з урахуванням потреб війська.

📢 «Те, що система мобілізації і бронювання підлягає вдосконаленню – це беззаперечний факт. Те, що Генштаб потребує військових – це факт. Тому саме так ми зараз і працюємо», — сказав він.

Окремо Корецький звернувся до працівників і керівників підприємств, які забезпечують обороноздатність та роботу енергетики.

📢 «Можу сказати з впевненістю, що для цих людей, для цих виробництв ніяких радикальних змін не буде», — наголосив прем’єр.

Чому депутати виступили проти Координаційного центру

Обговорення розгорнулося після повідомлень про рішення уряду від 13 жовтня щодо організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу. За інформацією «Інтерфакс-Україна», проєкт схвалили з доопрацюванням. На момент заяви прем’єра постанову ще не опублікували.

Група депутатів із різних парламентських фракцій звернулася до Корецького із закликом відмовитися від створення Координаційного центру з організації бронювання.

Голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко попередив, що додаткове погодження може затримувати бронювання працівників оборонної промисловості, енергетики та критичної інфраструктури. На його думку, за кадрового дефіциту такі затримки створюють ризики для виробництва й виконання державних контрактів. Про його звернення повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

16 жовтня у Верховній Раді також зареєстрували проєкт постанови №16160 щодо перегляду урядового рішення від 13 жовтня. Серед його ініціаторів — Ярослав Железняк, Олександр Федієнко, Анастасія Радіна та інші депутати. Відповідна картка документа оприлюднена на сайті парламенту. Реєстрація проєкту не означає його ухвалення або скасування рішення Кабміну.

Що відомо про зарплатний критерій

Вимогу щодо зарплати на рівні трьох мінімальних — 25 941 грн — уряд запроваджував у межах попереднього оновлення правил. У роз’ясненні Мінекономіки від 2 червня зазначалося, що вона стосується підтвердження критичності підприємства та бронювання працівника.

Водночас міністерство вказувало на окрему умову для підприємств на прифронтових територіях — 2,5 мінімальної зарплати. Зміни щодо середньої нарахованої зарплати не поширювалися на державні й комунальні підприємства.

👉 Також нагадаємо, що Приморський районний суд Одеси виніс обвинувальні вироки дев’ятьом учасникам груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП у справі про незаконне позбавлення волі, викрадення та катування чоловіків. Шістьом засудженим призначили реальне ув’язнення.