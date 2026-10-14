В Ізраїлі знайшли 25-тонну споруду часів Ісуса

У місті Кір’ят-Гат на півдні Ізраїлю археологи виявили добре збережену мікву — єврейську ритуальну купальню віком близько 2000 років. Споруда належить до періоду Другого Храму. Щоб уберегти пам’ятку під час будівництва нового району, фахівці підняли її із землі цілою та перевезли на тимчасове зберігання.

Про операцію Ізраїльське управління старожитностей повідомило 17 вересня. Подробиці оприлюднила організація Friends of the Israel Antiquities Authority.

Мікву знайшли під час охоронних розкопок у районі Кармей-Гат. Такі басейни використовували для ритуального очищення відповідно до юдейської релігійної традиції. Збережена споруда разом з іншими знахідками свідчить про існування тут давнього єврейського поселення, раніше невідомого дослідникам.

Як перенесли купальню вагою 25 тонн

Підготовка до переміщення тривала близько двох тижнів. Четверо фахівців розкопали ґрунт навколо мікви, відкривши її з усіх боків. Після цього під конструкцією зробили отвори та встановили сталеві балки, які забезпечили опору під час відокремлення споруди від землі.

Окремого захисту потребувала давня штукатурка на стінах: через вібрації під час підйому й перевезення вона могла відшаруватися. Її закріпили марлею та клейовими матеріалами, а конструкцію додатково захистили піноматеріалом.

Для підйому приблизно 25-тонної мікви використали кран вантажопідйомністю 300 тонн. Така техніка знадобилася через відстань між місцем встановлення крана та пам’яткою. Ширина споруди становить близько чотирьох метрів, тому її перевозили спеціальним транспортом для негабаритних вантажів.

Купальню доправили до сховища Управління старожитностей у Бейт-Гувріні. На час перевезення дорогу перекривали, вантажівку супроводжували автомобілі.

Що знахідки розповідають про поселення

Поряд із міквою археологи виявили кам’яні мірні посудини. За юдейськими релігійними нормами такі вироби не набували ритуальної нечистоти, тому були поширені серед єврейського населення в період Другого Храму.

Поєднання купальні та кам’яного посуду допомагає дослідникам визначити характер поселення й дослідити релігійні практики його мешканців. Особливе значення має розташування пам’ятки: на межі Юдейської низовини та північного Негеву раніше не було відомо про таке єврейське поселення.

Після завершення будівельних робіт мікву планують повернути на місце знахідки. Її мають включити до відкритого громадського простору нового району, де пам’ятка буде доступна мешканцям і відвідувачам.

Чи є зв’язок з Ісусом Христом

Датування купальні приблизно відповідає часу життя Ісуса Христа. Водночас у повідомленні археологів немає свідчень, що він користувався саме цією міквою або що вона пов’язана з конкретними євангельськими подіями. Її значення полягає у збереженні матеріальних свідчень повсякденного та релігійного життя тієї доби.

Окремо дослідники обговорюють можливий зв’язок єрусалимської поховальної скрині з родиною Симона Киринеянина, який, за Євангеліями, допомагав Ісусу нести хрест. Інститут біблійної археології наводить таке тлумачення напису як імовірне.

👉 Також нагадаємо, що у Нижній Австрії археологи виявили залишки раніше невідомого римського міста, мешканці якого залишили його приблизно у 180 році нашої ери. Поселення поблизу Дунаю мало заздалегідь сплановану мережу вулиць, великі некрополі та амфітеатр, розрахований приблизно на 8000 глядачів.