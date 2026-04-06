На окупованій Донеччині стався масштабний блекаут

Блекаут у Донецькій області стався ввечері 5 квітня — у низці населених пунктів тимчасово окупованого регіону зникло електропостачання та виникли перебої з водою. Про це повідомляють місцеві пабліки, українські моніторингові ресурси та російські ЗМІ.

Проблеми з електроенергією зафіксовані у Донецьку, Маріуполі, Макіївці, Мирному, Докучаєвську та інших містах окупованого Донбасу. У Донецьку через відсутність електрики припинили роботу світлофори, що ускладнило дорожній рух.

Заяви окупаційної влади

Так званий «глава» окупаційної адміністрації олексій кулемзін заявив, що місто частково залишається без електроенергії через перебої у постачанні.

Він також попередив про можливі проблеми з мобільним зв’язком та доступом до інтернету. Причини аварії офіційно не уточнювалися.

⚠️ Версії причин масштабного знеструмлення

Пропагандистські ресурси, зокрема РИА Новости, звинуватили у відключеннях Збройні сили України, заявивши, що без світла залишилися понад пів мільйона людей.

Водночас українські моніторингові канали вказують, що блекаут у Донецькій області міг стати наслідком удару по Старобешівській ТЕС. Крім електропостачання, у регіоні зафіксовано перебої з водопостачанням.

Подібна ситуація вже виникала у листопаді 2025 року, коли після атаки безпілотників частина Донецька залишилася без електрики.

☝️ Нагадаємо

Раніше, 7 березня, ракети ATACMS та SCALP уразили об’єкти поблизу Донецького аеропорту, де, за даними джерел, зберігалися та готувалися російські ударні безпілотники, зокрема БпЛА типу «шахед».