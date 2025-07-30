У столичному ТЦК сприяли втечі з України ексочільника Метрополітену

Колишній очільник одного зі столичних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) став фігурантом кримінального провадження. Йому оголосили підозру за сприяння в організації незаконного виїзду за кордон екскерівника Київського метрополітену Віктора Брагінського. Про це 30 липня повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Слідство встановило, що посадовець метрополітену звернувся до тодішнього керівника одного з районних ТЦК, аби уникнути мобілізації. Його метою було отримати документи, які б офіційно підтверджували непридатність до служби та давали право залишити територію України під час дії воєнного стану.

Внаслідок домовленостей було задіяно щонайменше трьох спільників. Це — голова й секретар військово-лікарської комісії, а також оператор мобілізаційного відділу того ж центру комплектування. Разом вони забезпечили фіктивне проходження медичного огляду. За результатами цієї фальсифікації посадовцю поставили діагноз, що дозволив офіційно виключити його з військового обліку.

Надалі екскерівник ТЦК вніс неправдиву інформацію до військового квитка Брагінського. Це дало йому змогу у червні 2024 року безперешкодно перетнути кордон. Відтоді він не повертався до України.

На момент виїзду Брагінський вже мав статус підозрюваного у справі про службову недбалість. Йдеться про резонансний інцидент, що стався у листопаді 2024 року. Тоді між станціями «Либідська» і «Деміївська» відбулося підтоплення, яке спричинило значну технічну шкоду об’єктам метрополітену. Слідство вважає, що до цього призвела недбалість керівництва підземки. У грудні того ж року екскерівника метрополітену оголосили в розшук.

У межах розслідування справу про неправдиву непридатність до служби додатково вивчила Центральна військово-лікарська комісія. За її рішенням висновок ВЛК Шевченківського РТЦК, який дозволив виїзд за кордон, було скасовано як такий, що ухвалений із порушеннями.

Правоохоронці вже повідомили про підозру не лише колишньому керівнику ТЦК, а й іншим причетним до схеми. Це — згаданий голова комісії, її секретар та працівник мобілізаційного відділу. Справу кваліфікували за статтями, що передбачають відповідальність за службове підроблення та зловживання службовим становищем.

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Розслідування триває. Водночас Віктор Брагінський, який покинув країну, досі не повернувся. Його офіційно оголошено у розшук.

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