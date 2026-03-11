Дев’ятирічного хлопчика катували місяцями: у Києві підозрюють посадовицю

Катування хлопчика у Києві стало підставою для оголошення підозри начальниці районної Служби у справах дітей, яку правоохоронці підозрюють у службовій недбалості. Про це 11 березня повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, раніше щодо матері 9-річного хлопчика було складено адміністративний протокол про домашнє насильство. Це сталося після того, як дитина на вулиці поскаржилася поліцейським на побиття.

📢 «Надалі інформацію скерували у районну Службу у справах дітей, втім належного реагування на це повідомлення не було. Керівниця служби, отримавши повідомлення щодо вчинення матір’ю домашнього насильства, не організувала невідкладну оцінку рівня безпеки дитини, не вжила заходів для вилучення дитини із небезпечного середовища, обмежившись складанням формального акту про неможливість поспілкуватися із сім’єю», – зазначили у повідомленні.

☝️ Як уточнили у прокуратурі, інтерес працівників служби до цієї родини фактично припинився після того, як їм не відчинили двері квартири. Водночас жорстоке поводження з дитиною тривало ще кілька місяців.

За даними слідства, протягом приблизно дев’яти місяців мати систематично знущалася з малолітнього сина. Зокрема, жінка зачиняла дитину на ніч у туалеті квартири, інколи без одягу, а також зв’язувала хлопчика зарядним кабелем від телефону, позбавляючи можливості рухатися.

Крім того, за інформацією правоохоронців, дитину примушували їсти зачерствілий хліб, а також завдавали порізів кухонним ножем на голові. Слідство також встановило, що жінка регулярно била хлопчика руками, ногами та різними предметами.

Катування дитини припинилося не через втручання соціальних служб, а випадково. Покалічену руку хлопчика, яку жінка затискала дверима, помітили у школі, після чого було викликано поліцію.

Правоохоронці повідомили матері дитини про підозру. Її дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування) та за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

Нині дитина проживає у дитячому будинку сімейного типу.

Водночас начальниці районної служби у справах дітей також повідомлено про підозру. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість.

☝️ Посадовицю відсторонили від виконання обов’язків.

У разі доведення вини їй загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Раніше правоохоронці повідомляли і про інші подібні випадки службової недбалості у сфері захисту дітей.