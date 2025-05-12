Понеділок, 12 Травня, 2025
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Росія атакувала потяг на Донеччині: поранено машиніста

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала потяг на Донеччині: поранено машиніста

Внаслідок удару російського безпілотника по вантажному потягу на Донеччині 12 травня постраждав машиніст. Про це повідомила Укрзалізниця у своєму Telegram-каналі.

📢 «Пропозиції перемир’я ігноруються, ворожі атаки на залізничну інфраструктуру та рухомий склад продовжуються: сьогодні (12 травня – ред.) вчергове ворожий БпЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині», – зазначено в повідомленні.

За офіційною інформацією, машиніст отримав поранення, йому надали першу медичну допомогу та госпіталізували. Наразі загрози його життю немає.

Атака не зупинила руху поїздів у регіоні – залізничники продовжують виконувати завдання навіть у складних умовах поблизу зони бойових дій.

📢 «Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту, машиністи сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне – беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість», – наголосили в Укрзалізниці.

У компанії підкреслюють, що залізнична інфраструктура залишається однією з цілей російських атак, попри заклики до припинення вогню.

☝️ Нагадаємо, 1 травня російські війська здійснили обстріл по залізничному об’єкту в Одеській області. Внаслідок того удару загинув працівник залізниці.

👉 Також повідомлялось, що під ранок середи, 19 березня, російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури залізниці на Дніпропетровщині, використовуючи безпілотники. За даними компанії, частина ділянок залишилася без електропостачання, однак рух поїздів продовжується за графіком.

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