МЗС України: росія цинічно відмовляється від деескалації

росія відкинула можливість припинення вогню, заявив речник МЗС України Георгій Тихий після переговорів української та російської делегацій у Туреччині. Про це повідомляє УНН у середу, 23 липня.

📢 «росія не приховує свого ставлення. Їхня риторика виглядає цинічно: мовляв, “ми наступаємо далі та просуваємось — то навіщо припиняти вогонь?” Це фактично відмова від будь-якого руху до миру», — наголосив Тихий.

📌 Що кажуть у МЗС України

кремль продовжує публічно заявляти про свої військові «успіхи» і не демонструє готовності до деескалації.

За понад три роки повномасштабної війни росія не досягла жодної стратегічної мети , підкреслив речник.

, підкреслив речник. Будь-які твердження про перемогу рф є маніпулятивними і не відповідають дійсності.

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