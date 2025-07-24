МЗС України: росія цинічно відмовляється від деескалації

росія відкинула можливість припинення вогню, заявив речник МЗС України Георгій Тихий після переговорів української та російської делегацій у Туреччині. Про це повідомляє УНН у середу, 23 липня.
📢 «росія не приховує свого ставлення. Їхня риторика виглядає цинічно: мовляв, “ми наступаємо далі та просуваємось — то навіщо припиняти вогонь?” Це фактично відмова від будь-якого руху до миру», — наголосив Тихий.
📌 Що кажуть у МЗС України
- кремль продовжує публічно заявляти про свої військові «успіхи» і не демонструє готовності до деескалації.
- За понад три роки повномасштабної війни росія не досягла жодної стратегічної мети, підкреслив речник.
- Будь-які твердження про перемогу рф є маніпулятивними і не відповідають дійсності.
👉 Нагадаємо
- На переговорах у Стамбулі українська делегація наполягала на негайному та повному припиненні вогню.
- Київ також запропонував провести зустріч на рівні лідерів, з участю президентів Туреччини та США — Реджепа Ердогана і Дональда Трампа. Про це повідомив новий секретар РНБО Рустем Умеров.
- Українська делегація прибула до Туреччини та провела двосторонні зустрічі з офіційною Анкарою