Четвер, 24 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

МЗС України: росія цинічно відмовляється від деескалації

Денис Молотов
Денис Молотов
МЗС України: росія цинічно відмовляється від деескалації

росія відкинула можливість припинення вогню, заявив речник МЗС України Георгій Тихий після переговорів української та російської делегацій у Туреччині. Про це повідомляє УНН у середу, 23 липня.

📢 «росія не приховує свого ставлення. Їхня риторика виглядає цинічно: мовляв, “ми наступаємо далі та просуваємось — то навіщо припиняти вогонь?” Це фактично відмова від будь-якого руху до миру», — наголосив Тихий.

📌 Що кажуть у МЗС України
  • кремль продовжує публічно заявляти про свої військові «успіхи» і не демонструє готовності до деескалації.
  • За понад три роки повномасштабної війни росія не досягла жодної стратегічної мети, підкреслив речник.
  • Будь-які твердження про перемогу рф є маніпулятивними і не відповідають дійсності.
👉 Нагадаємо
  • На переговорах у Стамбулі українська делегація наполягала на негайному та повному припиненні вогню.
  • Київ також запропонував провести зустріч на рівні лідерів, з участю президентів Туреччини та США — Реджепа Ердогана і Дональда Трампа. Про це повідомив новий секретар РНБО Рустем Умеров.
  • Українська делегація прибула до Туреччини та провела двосторонні зустрічі з офіційною Анкарою
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Україні нічого експортувати до ЄС у 2025 році – через неврожай

СТОПФЕЙК

Ранковий удар по Чугуєву: сотні квартир пошкоджені, є поранені

ВІЙНА

Дієслово apporter у французькій мові: вивчаємо разом із дітьми легко і з розумінням

ОСВІТА

Президента НААН Ярослава Гадзало відсторонили з посади

ВАЖЛИВО

Брюс Віліс втрачає пам’ять і здатність розмовляти

СУСПІЛЬСТВО

Трамп анонсував масштабну угоду з Японією

ПОЛІТИКА

Атака БпЛА: Кривий Ріг і Синельниківський район під ударами

ВІЙНА

Як обрати профнастил та сфери його застосування

СУСПІЛЬСТВО

росіяни використовують малі групи для прориву до Покровська через насичення фронту дронами – Коваленко

ПОДІЇ

У Раді зареєструють законопроєкт для повернення незалежності НАБУ та САП

ВЛАДА

Масований удар по Одесі: пожежа у багатоповерхівці, є жертви

ВАЖЛИВО

ЄС «заморозив» євроінтеграцію Грузії через авторитарний курс влади

ВАЖЛИВО

Вашингтон натякає на нову сторінку у відносинах з Пекіном

ПОЛІТИКА

Обама відкинув звинувачення Трампа у «спробі перевороту»

ПОЛІТИКА

Україна відбила чергову дронову атаку з трьох напрямків

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"