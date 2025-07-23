До Туреччини прибуда делегація України для переговорів з рф

Українська делегація прибула до Туреччини та вже проводить двосторонні зустрічі з офіційною Анкарою. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело у складі делегації.

👉 Основна зустріч із представниками рф запланована на вечір середи, 23 липня, у Стамбулі.

📢 «Українська делегація прибула до Туреччини, готова зробити значні кроки до миру та повного припинення вогню, але все залежатиме від того, чи готова російська сторона до конструктивного підходу», — наголосив співрозмовник агентства.

Співрозмовник видання наголосив, що шостий президент України Володимир Зеленський визначив три пункти порядку денного переговорів для України.

📝 Три ключові пункти переговорів, визначені Зеленським:

Подальший обмін полоненими; Повернення викрадених українських дітей; Зустріч Зеленського та путіна.

🔻 Джерело підкреслило, що саме зустріч лідерів може стати «проривом у мирному процесі».

Нагадаємо

– Зеленський раніше анонсував третій раунд переговорів зі стороною рф та затвердив оновлений склад української делегації,

– У кремлі тим часом висунули умову для потенційної зустрічі путіна із Зеленським.

💢 Під час російсько-українських перемовин у Стамбулі 16 травня російська сторона озвучила представникам України низку максималістичних вимог з боку москви, зокрема відмову України від територій, а також репарацій.