До Туреччини прибуда делегація України для переговорів з рф

Українська делегація прибула до Туреччини та вже проводить двосторонні зустрічі з офіційною Анкарою. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело у складі делегації.
👉 Основна зустріч із представниками рф запланована на вечір середи, 23 липня, у Стамбулі.
📢 «Українська делегація прибула до Туреччини, готова зробити значні кроки до миру та повного припинення вогню, але все залежатиме від того, чи готова російська сторона до конструктивного підходу», — наголосив співрозмовник агентства.
Співрозмовник видання наголосив, що шостий президент України Володимир Зеленський визначив три пункти порядку денного переговорів для України.
📝 Три ключові пункти переговорів, визначені Зеленським:
- Подальший обмін полоненими;
- Повернення викрадених українських дітей;
- Зустріч Зеленського та путіна.
🔻 Джерело підкреслило, що саме зустріч лідерів може стати «проривом у мирному процесі».
Нагадаємо
– Зеленський раніше анонсував третій раунд переговорів зі стороною рф та затвердив оновлений склад української делегації,
– У кремлі тим часом висунули умову для потенційної зустрічі путіна із Зеленським.
💢 Під час російсько-українських перемовин у Стамбулі 16 травня російська сторона озвучила представникам України низку максималістичних вимог з боку москви, зокрема відмову України від територій, а також репарацій.