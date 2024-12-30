Міністра закордонних справ України зустрівся з новим лідером Сирії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснив офіційний візит до Дамаска, де провів зустріч із главою нової адміністрації Сирії та лідером руху «Хайят Тахрір аш-Шам» Ахмедом аль-Шараа (відомим як Абу Мухаммад аль-Джулані). Інформацію про це оприлюднили у понеділок, 30 грудня Al Arabiya та Сирійське державне агентство новин SANA.

📢 «Міністр закордонних справ України зустрівся з Ахмедом Шараа в Дамаску», – повідомило Сирійське телебачення на платформі Х.

Телеканал Al-Arabiya також зазначив: «Ахмед Аль-Шараа зустрівся з міністром закордонних справ України».

На цей момент подробиці перемовин не розголошуються. Міністерство закордонних справ України утримується від коментарів щодо поїздки Андрія Сибіги.

Нагадаємо, що у п’ятницю шостий президент України Володимир Зеленський заявив про передачу Сирії 500 тонн борошна в рамках програми Grain from Ukraine, реалізованої у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою.

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна працює над розробкою нової стратегії щодо Сирії. У Міністерстві закордонних справ повідомили про встановлення контактів із новою сирійською адміністрацією на рівні міністра закордонних справ.