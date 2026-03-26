ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Мерцу знову прийшлось говорити про ракети Taurus для України

Денис Молотов
Україна більше не потребує ракет Taurus, оскільки досягла значного прогресу у розвитку власних технологій озброєння. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу в Бундестазі, передає Stern.de.

За його словами, Україна тепер має власну зброю великої дальності, «яку вона сама створила» і «яка значно ефективніша, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, яку ми могли б поставити».

Мерц наголосив, що рівень розвитку українських військових технологій суттєво зріс порівняно з початком повномасштабної війни. До того ж канцлер Німеччини підкреслив, що Україна сьогодні озброєна краще, ніж будь-коли раніше.

📢 «Зброя є, але нам потрібно мобілізувати кошти для України, щоб ця зброя могла продовжуватися», — йдеться в повідомленні.

⚙️ Співпраця у сфері далекобійної зброї

Канцлер також повідомив, що Німеччина активно співпрацює з Україною у напрямку розвитку озброєнь великої дальності.

📢 «В останні місяці ми інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проєктів із забезпечення “вогню великої дальності”, як ми говоримо технічно. Українська армія оснащується такими системами озброєння. Ми домовилися більше не обговорювати деталі публічно, оскільки вважаємо, що має зберігатись певна невизначеність для російської сторони щодо того, в якому обсязі ми надаємо тут військову підтримку», — розповів Мерц.

За його словами, у найближчі тижні та місяці кількість відповідних систем у Збройних силах України зростатиме.

Нагадаємо, у лютому в Німеччині запрацювали виробничі лінії з виготовлення безпілотників для потреб української армії.

👉 Водночас ще влітку 2025 року Фрідріх Мерц не виключав можливість передачі Україні крилатих ракет Taurus, однак цей процес так і не був реалізований.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив майже 6 тис. дронів–камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Іран запросив у США переговори для уникнення ударів – Трамп

ВАЖЛИВО

Тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні можуть поновитись вже найближчим часом – Зеленський

ПОДІЇ

Іран пообіцяв частково розблокувати Ормузьку протоку

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Селін Діон готує повернення на сцену з концертами в Парижі

СУСПІЛЬСТВО

Український актор Олег Гусєв пішов із життя

СУСПІЛЬСТВО

Укренерго повідомило про нові знеструмлення

ВАЖЛИВО

Нафта по $150: ціни на сировину злетіли в окремих країнах

ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що довіряє путіну більше, ніж союзникам у Європі

ПОЛІТИКА

Іран пригрозив замінувати Перську затоку у разі нових атак

ПОЛІТИКА

Дрони рф атакували Кіровоградську область: є поранені та руйнування

ВІЙНА

Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід – WP

ПОДІЇ

У Кувейті дрони влучили в паливні резервуари аеропорту

ПОДІЇ

У столиці ветеран заявив про побиття в приміщенні ТЦК

КРИМІНАЛ
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип