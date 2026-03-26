Мерцу знову прийшлось говорити про ракети Taurus для України

Україна більше не потребує ракет Taurus, оскільки досягла значного прогресу у розвитку власних технологій озброєння. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу в Бундестазі, передає Stern.de.

За його словами, Україна тепер має власну зброю великої дальності, «яку вона сама створила» і «яка значно ефективніша, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, яку ми могли б поставити».

Мерц наголосив, що рівень розвитку українських військових технологій суттєво зріс порівняно з початком повномасштабної війни. До того ж канцлер Німеччини підкреслив, що Україна сьогодні озброєна краще, ніж будь-коли раніше.

📢 «Зброя є, але нам потрібно мобілізувати кошти для України, щоб ця зброя могла продовжуватися», — йдеться в повідомленні.

⚙️ Співпраця у сфері далекобійної зброї

Канцлер також повідомив, що Німеччина активно співпрацює з Україною у напрямку розвитку озброєнь великої дальності.

📢 «В останні місяці ми інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проєктів із забезпечення “вогню великої дальності”, як ми говоримо технічно. Українська армія оснащується такими системами озброєння. Ми домовилися більше не обговорювати деталі публічно, оскільки вважаємо, що має зберігатись певна невизначеність для російської сторони щодо того, в якому обсязі ми надаємо тут військову підтримку», — розповів Мерц.

За його словами, у найближчі тижні та місяці кількість відповідних систем у Збройних силах України зростатиме.

Нагадаємо, у лютому в Німеччині запрацювали виробничі лінії з виготовлення безпілотників для потреб української армії.

👉 Водночас ще влітку 2025 року Фрідріх Мерц не виключав можливість передачі Україні крилатих ракет Taurus, однак цей процес так і не був реалізований.