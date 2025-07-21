Масштабні обшуки в детективів НАБУ через підозру в держзраді

У понеділок, 21 липня, стало відомо про проведення обшуків у співробітників Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомила пресслужба НАБУ, наголосивши, що слідчі дії здійснюються без відповідних ухвал суду. До них залучені працівники Служби безпеки України (СБУ) та Офісу генерального прокурора.

📢 «У співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі – згодом», — йдеться у короткій офіційній заяві Бюро.

Водночас низка ЗМІ, зокрема РБК-Україна, з посиланням на джерела у правоохоронних органах, повідомляють, що СБУ та ОГПУ проводять масштабну операцію з нейтралізації можливого російського впливу на антикорупційний орган. Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну комерційну діяльність з рф та корупцію в інтересах українських олігархів.

За попередніми даними, слідчі зафіксували випадки неофіційного контакту деяких працівників Бюро з російськими спецслужбами. Один із детективів нібито передавав секретну інформацію через людей з оточення експрезидента Віктора Януковича. Інший, за даними СБУ, був безпосередньо залучений до нелегального бізнесу з росією — цього працівника вже затримано.

📌 Це вже не перший сигнал про можливі проблеми в антикорупційних структурах. Раніше Верховна Рада анонсувала перевірку ефективності їхньої роботи та впливу на неї зовнішніх чинників.

Пояснення щодо подій 21 липня — офіційна позиція НАБУ

1.⁠ ⁠Станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та ОГП стосовно співробітників НАБУ.

2.⁠ ⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал.

3.⁠ ⁠Підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов’язаними.

4.⁠ ⁠Паралельно розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ. Вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування.

5.⁠ ⁠Триває також планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.

6.⁠ ⁠Під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, попри відсутність з його боку опору.

7.⁠ ⁠На момент початку зазначених дій директор НАБУ перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де, зокрема, була запланована зустріч із міністром закордонних справ. Директор ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну.

НАБУ проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника.

Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції.