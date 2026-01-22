Четвер, 22 Січня, 2026
У Дніпрі російський безпілотник поцілив у житловий будинок

Денис Молотов
У Дніпрі російський безпілотник поцілив у житловий будинок 03
Фото: наслідки російської атаки на Дніпро, 22.01.2026

Російські воєнні злочинці здійснили чергову атаку на Дніпро, влучивши у житловий будинок. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook.

📢 «Влучили в житловий будинок. Всі подробиці згодом», – написав він.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару в багатоквартирному будинку виникла пожежа. До ліквідації займання залучені підрозділи ДСНС.

☝️ Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації у Telegram підтвердив, що місто атакував російський безпілотник.

📢 «Понівечена багатоповерхівка. Виникла пожежа у двох квартирах. Деталі з’ясовуємо», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені та комунальні служби, інформація про можливих постраждалих уточнюється.

☝️Нагадаємо, в ніч на 10 січня російські війська вже атакували Дніпро ударними дронами. Тоді в місті пролунали вибухи, які спричинили займання в одному з районів.

👉 Також внаслідок атаки рф по Кривому Рогу ракетами та ударними дронами постраждали 12 людей (раніше повідомлялось про 11 постраждалих), серед яких троє дітей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

