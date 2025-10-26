Неділя, 26 Жовтня, 2025
Масована атака дронів: відбито нічний наліт із понад сотні БпЛА

Денис Молотов
Денис Молотов
Масована атака дронів: відбито нічний наліт із понад сотні БпЛА

Масована атака дронів: у ніч на неділю російські війська випустили по території України 101 безпілотник різних типів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Переважну більшість ворожих цілей перехопили або придушили підрозділи ППО та РЕБ.

За даними військових, атака здійснювалася дронами типів «Shahed», «Гербера» та іншими безпілотниками. Запуск відбувався із напрямків російських населених пунктів Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Близько ворожих 60 апаратів становили ударні БпЛА типу «шахеди».

Масована атака дронів: відбито нічний наліт із понад сотні БпЛА Для відбиття повітряного удару були задіяні авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотних засобів.

Станом на 09:00, за попередніми даними, знищено або подавлено 90 безпілотників над північними, південними та східними регіонами країни.

☝️ При цьому п’ять ударних дронів влучили у цілі на чотирьох локаціях, а уламки збитих апаратів упали ще на п’яти ділянках. Відомо, що ворожа атака тривала, і в повітряному просторі на ранок зафіксовано кілька ворожих дронів.

💥 Як повідомлялося, цієї ночі Київ опинився під потужним обстрілом «шахедів». Внаслідок падіння уламків на житлові будинки загинули троє людей, ще понад 30 постраждали, серед них сім дітей.

