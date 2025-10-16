Четвер, 16 Жовтня, 2025
Марківська громада спрямувала понад 2,2 мільйона гривень на підтримку Захисників

Денис Молотов
Підтримка Захисників України у Марківській громаді залишається пріоритетним напрямом використання місцевого бюджету. За дев’ять місяців 2025 року оборонцям було виплачено 2 219 912 гривень. Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Кошти на виплати надійшли з бюджету Марківської селищної територіальної громади. Як зазначено у повідомленні, фінансова допомога надається в межах двох програм соціальної підтримки військових і членів їхніх родин. Вони діють та розраховані на період 2024–2026 років.

Зокрема, за Програмою надання грошової допомоги Захисникам та Захисницям України, що беруть або брали участь у бойових діях, пов’язаних з повномасштабною агресією росії, допомогу отримали 110 оборонців.

Крім цього, за Програмою підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих від російської агресії та війни в Україні, а також їхніх рідних, фінансову допомогу отримали мешканці громади, які потребували її найбільше.

✅ Так, кошти було виділено:
  • шістьом військовослужбовцям та учасникам бойових дій на лікування і реабілітацію після поранень, контузій чи каліцтв, отриманих через російську агресію;
  • 14 родичам загиблих або померлих військових і учасників бойових дій, які постраждали внаслідок війни;
  • шістьом особам з інвалідністю внаслідок війни, чия інвалідність настала через поранення, контузію, каліцтво або хвороби, пов’язані із забезпеченням національної безпеки та оборони;
  • одній особі, яка повернулася з полону.

☝️ Зазначається, що Марківська громада продовжує системно підтримувати військових, їхні родини та постраждалих від війни. Усі програми фінансуються з місцевого бюджету.

📌 Такі ініціативи, за словами представників адміністрації, мають на меті не лише матеріальну підтримку оборонців, а й збереження довіри між громадянами та місцевою владою в умовах воєнного стану.

👉 Також нагадаємо, що Захисники і Захисниці Лисичанської громади отримали 465 тисяч гривень допомоги.

