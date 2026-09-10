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Косіняк-Камиш закликав берегти дружні зв’язки з Україною

Денис Молотов
Денис Молотов
Косіняк-Камиш закликав берегти дружні зв’язки з Україною
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав поляків цінувати союзи із західними державами та дружні відносини з Україною. Він також застеріг від спроб росії розколоти польське суспільство й послабити зв’язки країни з партнерами. Ці заяви пролунали 8 вересня під час Міжнародної виставки оборонної промисловості у Кельце, повідомляє Суспільне.

За словами міністра, Польща не повинна піддаватися впливу політичних сил, які протиставляють її союзникам. Він попередив, що негативні узагальнення про українців, німців та інших сусідів можуть залишити країну без партнерів.

Косіняк-Камиш закликав зберігати нинішню систему міжнародних зв’язків. Він наголосив на значенні західних союзів для безпеки Польщі.

📢 «Пишаймося нашим минулим, нашим сьогоденням і нашим майбутнім. Де б ми не були сьогодні, пишаймося нашими союзами; вперше в історії Польща має ворогів на Сході, але жодного на Заході. Цінуймо це, бо це легко втратити», — наголосив він.

Міністр також звернувся до досвіду вересня 1939 року. За його словами, тоді польським військовим бракувало спорядження, єдності, союзів та відповідних угод. Країна, як зазначив посадовець, залишилася без достатньої підтримки партнерів.

Міністр попередив про російську пропаганду

Окремою темою виступу стали гібридні загрози з боку росії. Косіняк-Камиш згадав дії в інформаційному просторі, на Балтійському морі та диверсії.

Однією з найнебезпечніших загроз він назвав намагання розколоти польське суспільство. Міністр закликав протидіяти російській пропаганді та її використанню у внутрішньополітичній боротьбі.

📢 «З російською пропагандою ми впораємося. Ми не впораємося з тими, хто в Польщі буде її тиражувати та вірити в неї, а на ній, можливо, ще й здобувати політичний капітал», — сказав Косіняк-Камиш.

Він також закликав нарощувати виробничі можливості та зміцнювати оборонний потенціал Польщі.

Польща розширює оборонну співпрацю з Канадою

Напередодні відкриття виставки, 7 вересня, Косіняк-Камиш зустрівся у Кельце з міністром оборони Канади Девідом Макгінті. Сторони підписали меморандум про співпрацю, повідомило Міністерство національної оборони Польщі.

Переговори стосувалися військової взаємодії та співпраці оборонних підприємств. Косіняк-Камиш також повідомив про плани участі польських військовослужбовців у навчаннях в Арктиці на території Канади.

Канада є країною-партнером цьогорічної виставки у Кельце. Польський міністр нагадав і про взаємодію військових двох держав у Латвії для захисту східного флангу НАТО.

👉 Також нагадаємо, що Польща має необхідні потужності та готова розпочати на своїй території виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем «Patriot». Варшава також допускає співпрацю з Україною у цьому напрямку

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