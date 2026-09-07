путін підтримав залучення непридатних до служби в ППО

володимир путін підтримав пропозицію залучати добровольців із категорією придатності «Д» до регіональних підрозділів захисту від безпілотників. Ініціатива стосується військових, які отримали поранення та були визнані непридатними до служби.

Пропозицію 5 вересня озвучив військовий кореспондент ВДТРК євген поддубний на зустрічі з представниками партії «єдина росія». Про це повідомили «ведомости».

Кого пропонують залучати до захисту від БпЛА

поддубний заявив, що частина поранених військовослужбовців із категорією «Д» хоче приєднатися до регіональних підрозділів. Як приклад він навів формування БАРС, які залучають до захисту об’єктів від дронів.

За його словами, йдеться про охорону міст, сіл і підприємств у російських регіонах. Він окремо зазначив, що пропозиція не передбачає службу на передовій.

поддубний просив дозволити участь таких добровольців як виняток, якщо вони здатні виконувати відповідні завдання. путін заявив, що підтримує цю пропозицію.

Категорія «Д» означає непридатність до військової служби. У цьому випадку ініціатор говорив саме про людей, які отримали таку категорію після поранень.

Під час зустрічі також обговорювали організацію захисту повітряного простору. путін висловився за єдине командування цією роботою.

Що відомо про набір до російської армії

Раніше Financial Times із посиланням на обізнаних співрозмовників повідомила про план набору 409 тисяч військовослужбовців у 2026 році. За даними видання, кремль і міноборони рф встановили для регіонів відповідні завдання та посилили тиск на місцевих посадовців. Про це йдеться в матеріалі FT.

Окремо керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко 18 липня заявив про підготовку росією осінньої мобілізації. За його словами, йдеться про щонайменше 500 тисяч людей. Частину планують відправити на фронт одразу, інших — готувати для потенційного відкриття нового напрямку. Його заяву навело hromadske.

ТАкож нагадаємо, що керівництво російської федерації опрацьовує плани щодо проведення нової потужної хвилі мобілізації у 2026–2027 роках. Противник розраховує мобілізувати 300 тисяч осіб цьогоріч та ще 300 тисяч військовозобов’язаних наступного року. Про це йдеться у спільній заяві Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) та Служби зовнішньої розвідки України (СЗР)

Які дані про втрати навів ISW

Інститут вивчення війни у звіті за 1 вересня навів оцінку Генерального штабу ЗСУ щодо російських втрат. За цими даними, у серпні вони становили 42 020 осіб.

Це другий місяць поспіль, коли повідомлена українським Генштабом кількість втрат перевищила 40 тисяч. В ISW також зазначили, що система добровільного набору рф має труднощі з поповненням втрат особового складу.