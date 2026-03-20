Маніпуляція: Україна «вкрала 26 млрд доларів, виділених їй у рамках американської програми USAID»

Заява генерального інспектора USAID не містить висновків про нецільове використання коштів в Україні, тим більше про розкрадання коштів, проте наголошує на інституційних та операційних обмеженнях системи контролю. У цьому контексті Україна є лише одним із прикладів ситуації, коли масштаб фінансування поєднується з обмеженими можливостями контролю, зокрема й через військові дії.

У соціальних мережах та на російських пабліках масово поширюють інформацію про те, що Україна нібито привласнила собі 26 мільярдів доларів, виділених їй у рамках американської програми USAID. «Українські шахраї розвели літнього пенсіонера зі США Джо Байдена на 26 мільярдів доларів. Саме на цю суму аудитори USAID виявили порушення у нагляді за допомогою Києву. (…) Раніше Трамп заявив, що витрати грошей, відправлених США Україні як допомога, вимагають розслідування. Йдеться про $350-400 млрд, виділених за часів адміністрації Байдена на постачання хохлам зброї», — пишуть у соцмережах.

Насправді ця інформація є маніпуляцією. Йдеться про те, що США не змогли повною мірою проконтролювати 26 млрд. доларів допомоги Україні в рамках програми USAID. У заяві заступника генерального інспектора USAID перед Конгресом США немає висновків щодо нецільового використання коштів Україною, тим більше про розкрадання грошей. У документі акцентують увагу на тому, що міжнародні підрядники не мали ефективних механізмів для моніторингу, зокрема через бойові дії РФ проти України.

У заяві заступника Генерального інспектора USAID порушується питання щодо ефективності нагляду за використанням бюджетних коштів за кордоном у складних операційних умовах. Йдеться про ситуації, коли навіть за наявності формалізованих процедур контролю та залучення міжнародних підрядників на практиці можливості перевірки використання коштів залишаються обмеженими.

Стосовно України в документі сказано, що аудит 26 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки уряду України виявив суттєво обмежену здатність USAID забезпечити належний контроль за отриманням та використанням цих коштів за призначенням. Також наголошується, що значна частина співробітників уряду США стикається з обмеженнями на пересування поза так званою «зеленою зоною» навколо Києва, що суттєво звужує можливості здійснення безпосереднього контролю за реалізацією програм на місцях, повідомляє видання Судово-Юридична Газета.

«Наша нещодавня перевірка прямої бюджетної підтримки уряду України з боку USAID на суму 26 млрд доларів США показала, що USAID мав вкрай обмежені можливості забезпечити, щоб уряд України міг отримувати та використовувати ці кошти за призначенням. Це сталося через те, що великі міжнародні підрядники, найняті USAID для сприяння у здійсненні нагляду, не надавали потрібних звітів у встановлений термін або, в деяких випадках, взагалі не надавали їх. Це має очевидні наслідки для ефективності зазначених заходів нагляду», — йдеться в тексті заяви.

Більше того, у звіті зазначають, що надмірна залежність USAID від підрядників, короткострокові та ротаційні призначення, вакансії на ключових контрольних посадах і висока плинність кадрів призвели до втрати інституційних знань та послаблення контролю в організації. Це стосується не лише України, а й інших міжнародних місій агенції.

Отже,  сама заява не містить висновків про нецільове використання коштів в Україні, проте наголошує на інституційних та операційних обмеженнях системи контролю. У цьому контексті Україна є одним із прикладів ситуації, коли масштаб фінансування поєднується з обмеженими можливостями контролю, що вказує на необхідність посилення механізмів підзвітності, прозорості та моніторингу у сфері міжнародної допомоги. Наратив про нецільове використання західної допомоги чи масові розкрадання в Україні є ключовим для російської пропаганди.

StopFake продовжує викривати схожі фейки в матеріалах «Фейк: Українці продають в онлайн-магазинах генератори, передані з Польщі та Грузії»«Маніпуляція: Будапешт вийшов на найбільший “Марш мир”» “проти війни та шантажу Зеленського”»«Маніпуляція: Київ “провалив переговори у Мюнхені щодо грошей і зброї,  — Der Spiegel”».

Джерело: “Громадська організація «Центр Медіареформи»”

