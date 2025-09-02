Луганський регіональний офіс Конгресу місцевих та регіональних влад обговорив підтримку ЗСУ та проблеми ВПО

Луганський регіональний офіс Конгресу місцевих та регіональних влад провів чергове засідання під головуванням начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 2 вересня.

Під час зустрічі обговорили оновлення складу комісії «Політика Героїв та підтримка ЗСУ». Визначено ключові питання, які будуть винесені на розгляд чергового засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Головою комісії «Політика Героїв та підтримка ЗСУ» Луганського регіонального офісу призначено Ірину Болткову, начальника Міловської СВА, а її заступником обрали Зою Акунєєву, начальника Троїцької СВА.

Олексій Харченко заслухав пропозиції від територій щодо проблем, які потребують розгляду на національному рівні при Президентові України.

Основну увагу приділили питанням, актуальним для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Луганщини. Серед них – практична реалізація постанови Кабінету Міністрів України № 815. Вона регламентує проведення дистанційного обстеження знищених об’єктів нерухомого майна на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні ресурси.

ℹ️ Постанова Кабінету Міністрів України № 815: «Деякі питання проведення дистанційного обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, які розташовані на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси».

Також обговорили механізм видачі грошових сертифікатів громадами мешканцям, які відмовились від майна на тимчасово окупованих територіях. Це питання є особливо важливим для відновлення житлових умов та забезпечення соціального захисту громадян.

Крім того, під час засідання було визначено склад делегації від Луганської області для участі у черговому Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України. Представники регіону отримали завдання підготувати детальні пропозиції щодо підтримки ЗСУ та вирішення проблем ВПО на загальнодержавному рівні.

Важлива координації між місцевими органами влади та центральними структурами для ефективного вирішення нагальних питань та зміцнення оборонного потенціалу країни.

☝️ Також нагадаємо, що житлове забезпечення ВПО, працевлаштування та соціальний захист залишаються головними напрямами, за якими громади та обласна влада Луганщини посилюватимуть роботу. Ці питання обговорили на засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення при Луганській облдержадміністрації