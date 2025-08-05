Луганщина: понад 52 тисячі повідомлень про втрати майна через російську агресію

Станом на початок серпня мешканці Луганської області надіслали 52 115 інформаційних повідомлень про втрату або пошкодження своєї нерухомості внаслідок збройної агресії рф. І ця цифра постійно зростає: протягом липня до бази додалося ще 517 нових заявок. Про це йдеться на сайті Луганської ОВА.

Громадяни повідомляють про зруйновані або серйозно пошкоджені будинки, квартири, підвали, господарські приміщення, об’єкти соціальної та комерційної інфраструктури. Дані фіксуються та опрацьовуються уповноваженими структурами, зокрема військовими адміністраціями територіальних громад.

На цей час уже оброблено 48 452 звернення. Тільки протягом липня було перевірено 447 заяв. Значна частина з них стосується громад Сіверськодонецького району, що й не дивно – саме ці території зазнали нищівного удару під час активних бойових дій 2022 року.

Найбільше звернень опрацьовано в Сіверськодонецькій громаді – 17 772. Далі за кількістю йдуть:

Попаснянська громада – 8 639;

Лисичанська – 7 223;

Рубіжанська – 7 106;

Гірська – 2 848;

Кремінська – 1 618.

Ці громади належать до зони найбільш інтенсивних бойових дій, що пояснює кількість зруйнованих об’єктів.

В інших районах області найбільше оброблених повідомлень зафіксовано у:

Щастинській громаді – 442;

Коломийчиській – 270;

Красноріченській – 260;

Сватівській – 229;

Старобільській – 222.

Серед усіх отриманих повідомлень 35 772 прив’язані до конкретних об’єктів, які вже внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Цей реєстр створений для фіксації втрат, яких зазнали громадяни та юридичні особи через збройну агресію рф, теракти та диверсії.

Однак 12 680 заяв наразі не підлягають обробці – ймовірно, через відсутність підтверджувальних документів, невідповідність даних або інші причини, які потребують додаткової перевірки.

Загалом до РПЗМ уже внесено 39 486 об’єктів нерухомості. Серед них:

12 576 будівель (житлових, адміністративних, громадських);

(житлових, адміністративних, громадських); 26 812 приміщень (включно з квартирами, офісами, магазинами);

(включно з квартирами, офісами, магазинами); 98 споруд (наприклад, інженерні конструкції, господарські будівлі, об’єкти інфраструктури).

Влада продовжує працювати над систематизацією втрат. Цей процес необхідний для подальшого відшкодування збитків постраждалим українцям та залучення міжнародної допомоги на відбудову інфраструктури після деокупації.

☝️ Також раніше стало відомо, що очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко ініціював зміни у розподілі коштів, які спрямовуються на підтримку українських військових.