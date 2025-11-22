Неділя, 23 Листопада, 2025
Луганщина долучилася до вшанування жертв Голодомору

Очільник Луганської області Олексій Харченко у Києві взяв участь у вшануванні жертв Голодомору, поклавши квіти до Пам’ятного знаку, який встановлено на честь мільйонів українців, що загинули під час злочинної політики тоталітарного комуністичного режиму. Разом із ним прибули представники громад Луганщини. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у суботу, 22 листопада.

📢 «Сьогодні, коли наша держава знову переживає випробування, ми ще глибше розуміємо ціну хліба, свободи і миру. Ми продовжуємо боротьбу, яку вели наші предки, – боротьбу за право самостійно визначати своє майбутнє», – наголосив очільник регіону.

Учасники вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Делегація Луганщини запалила символічну свічку пам’яті, підтримавши всеукраїнську традицію. Цей жест став частиною загальнонаціональної акції, що об’єднує мільйони українців у різних куточках світу. Люди згадують не лише величезну трагедію 1932–1933 років, але й інші періоди штучних голодів, що забрали життя безневинних людей. Це підкреслює неперервність історичної пам’яті навіть під час нових воєнних викликів.

Свічки пам’яті запалали не лише у столиці. Вони засвітилися у всіх гуманітарних хабах та релокованих установах Луганської області.

Вшанування пам’яті жертв Голодомору лишається одним із найважливіших елементів національної традиції, навіть у складних умовах сучасної війни. Це демонструє єдність з усім українським народом і нагадує, що пам’ять про трагедії минулого формує силу суспільства сьогодні.

👉 Раніше повідомлялось, щороку українці у четверту суботу листопада віддають шану жертвам Голодомору 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.

