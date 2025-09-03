Середа, 3 Вересня, 2025
Люксембург приєднається до програми закупівлі зброї для України

Денис Молотов
Денис Молотов
Люксембург приєднається до міжнародної програми закупівлі американської зброї для України. Про це у вівторок, 2 вересня, повідомив прем’єр-міністр країни Люк Фріден, інформує Euractiv.

📢 «Ми плануємо зробити свій внесок у нову угоду під керівництвом НАТО, в межах якої європейські держави оплачуватимуть постачання американської зброї для України», — заявив Фріден.

За його словами, Люксембург не братиме на себе фінансування всього пакета у 500 мільйонів доларів, а залучатиме партнерів. Поки що прем’єр не уточнив, яку саме суму готова внести країна в рамках ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що Київ розраховує на приблизно 1 мільярд доларів щомісяця за програмою PURL, яка стала новим механізмом міжнародної підтримки у сфері оборони.

👉 Ініціатива PURL була запущена США та НАТО на початку серпня 2025 року. Вона передбачає, що всі постачання американської зброї для українських військових оплачуватимуться європейськими союзниками.

У межах цього проєкту вже підтвердили свої внески Нідерланди, низка північних країн Європи та Німеччина. Тепер до них долучається і Люксембург.

Цей крок є черговим свідченням спільної європейської позиції щодо підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Аналітики наголошують, що участь навіть невеликих країн, як-от Люксембург, має велике символічне значення, адже підкреслює солідарність і готовність ділити фінансове навантаження разом із більшими союзниками.

☝️ Також нагадаємо, що Канада офіційно приєднається до міжнародної ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), спрямованої на забезпечення Збройних сил України сучасним озброєнням та військовими технологіями.

Розширення кола учасників програми PURL дозволить Україні отримувати більше озброєнь та пришвидшити їхні поставки на фронт.

