Ліквідація наслідків атаки по Україні: служби працюють у посиленому режимі

Екстрені служби Міністерства внутрішніх справ (МВС) максимально залучені до ліквідації наслідків російської атаки по Україні, яка була спрямована на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Про це доповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час наради під головуванням Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

📢 «Швидко акумулюємо сили та реагуємо на потреби людей», – наголосив очільник МВС.

☝️ За його словами, у Києві загинула одна людина, а по всій Україні поранення отримали близько 40 осіб. Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 170 об’єктів, серед яких енергетична інфраструктура, понад 60 житлових будинків та 80 цивільних автомобілів.

📌 Київ

У столиці на місцях російських ударів працюють підрозділи ДСНС, поліції та міські служби. До аварійно-відновлювальних робіт залучено 150 рятувальників-верхолазів із різних регіонів України, зокрема Сум, Львова, Одеси, Черкас, Івано-Франківська та Тернополя. Роботи виконуються поетапно з дотриманням усіх правил безпеки.

Паралельно служби оперативно реагують на запити населення. У Києві розгорнуто понад 1 300 пунктів незламності, у тому числі на базі субʼєктів бізнесу. Додатково ДСНС відкрила 91 пункт обігріву на 68 локаціях, переважно у дворах багатоповерхових будинків.

Як повідомив міністр, спільно з партнерами організовано харчування для постраждалих – уже видано понад 6 тисяч порцій. Продовольчі служби ДСНС забезпечують як населення, так і зведені загони рятувальників.

📌 Харків

Харків зазнав масованої атаки ударних БпЛА. Внаслідок обстрілів поранено понад 30 людей, серед них двоє дітей. Пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема пологовий будинок, у якому перебували близько 30 пацієнтів із дітьми.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, а підрозділи ДСНС регіону посилені силами з інших областей.

📌 Чернігівщина

Чернігівську область підсилено зведеним енергетичним загоном, оснащеним потужними генераторами. Основні завдання — допомога населенню та стабілізація критичної інфраструктури.

Загалом по країні розгорнуто майже 11 тисяч пунктів незламності. Служби МВС працюють у тісній координації з військовими адміністраціями, місцевою владою та партнерами, щоб у найкоротші строки ліквідувати наслідки ударів і забезпечити людей базовими потребами.

❗️ У разі відсутності тепла, електро- чи водопостачання телефонуйте 112. Оператори нададуть допомогу та підкажуть місцезнаходження найближчого «пункту незламності», обігріву або укриття. Якщо мобільного звʼязку немає — можна звернутися через Wi-Fi у застосунку 112 Ukraine.

📢 «Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Ситуацію тримаємо в постійному управлінні. Залучаємо максимальну кількість фахівців, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки російських обстрілів», – підсумував Ігор Клименко.

