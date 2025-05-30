Ліхтенштейн посилює контроль над трастовими активами, пов’язаними з росією

Ліхтенштейн аналізує способи посилення контролю над десятками трастів, пов’язаних із російськими активами, які залишилися без управління після тиску з боку США. Про це 30 березня повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Маленьке, але фінансово потужне альпійське князівство Ліхтенштейн стало фокусом міжнародної уваги через десятки трастів, пов’язаних із громадянами рф. За даними співрозмовників Reuters, у країні зареєстровано тисячі низькоподаткових трастів, і сотні з них мають російське походження.

📢 «Ми бачимо новий рівень прозорості у зв’язках росії з європейськими юрисдикціями», — коментують експерти, знайомі з перебігом подій.

Після початку повномасштабної агресії рф проти України Мінфін США запровадив санкції проти окремих осіб і трастів у Ліхтенштейні, серед яких фігурують структури, пов’язані з мільярдером Володимиром Потаніним і союзником путіна Геннадієм Тимченком. Це спровокувало хвилю звільнень — керівники інших трастів, остерігаючись вторинних санкцій, залишили свої посади.

📢 «Сотні трастів фактично залишилися без керівництва, що створює серйозні ризики для нашої юрисдикції», — повідомив представник уряду Ліхтенштейну.

За інформацією уряду, процес звільнення охопив 475 трастів, з яких 350 перебувають у стадії призначення нових керівників, 40 підлягають ліквідації, а в 85 випадках спроби призначити ліквідаторів не увінчалися успіхом.

⚠️ Така ситуація завдала серйозного удару по трастовій індустрії Ліхтенштейну — ключовому сектору економіки країни. Обсяг активів, пов’язаних із цим сегментом, оцінюється в 770 мільярдів швейцарських франків (930 мільярдів доларів).

📢 «Ми маємо справу з найсерйознішою фінансовою кризою від 2008 року», — зазначив один із посадовців, натякаючи на скандал з банком LGT, коли світ побачив докази масштабного ухилення від оподаткування.

Влада розглядає можливість централізованого управління покинутими трастами й активного нагляду за ними, аби не допустити передачі коштів підсанкційним особам. Уряд також взаємодіє з міжнародними партнерами з метою забезпечення дотримання санкційних режимів.

📢 «Ліхтенштейн повністю підтримує зусилля з недопущення обходу санкцій, і наша позиція залишається твердою», — наголосив речник уряду.

Місцеві банки також відчули на собі вплив ситуації, хоча деталі не розголошуються. Ризик втратити доступ до американського долара вважається критичним.

📉 Варто нагадати, що колись у Ліхтенштейні діяли близько 80 тисяч трастів, нині їх залишилось лише приблизно 20 тисяч — тобто по одному на кожні дві особи.

Масове блокування трастових активів паралізує управління коштовними об’єктами — нерухомістю, яхтами, цінними паперами — що в багатьох випадках перебувають у власності підсанкційних осіб.

📢 «Це додатковий важіль тиску на росію», — прокоментував один з експертів.

☝️ Нагадаємо

У цьому контексті також варто згадати, що в Сенаті США вже понад 80 законодавців підтримують проєкт нового закону про посилення санкцій щодо рф. У разі ухвалення він перетворить росію на «торговий острів», обмежений у доступі до глобальних фінансових і логістичних систем.

Європейський Союз, зі свого боку, обговорює відключення понад 20 банків рф від системи SWIFT. Також можливе зниження цінової стелі на нафту та заборона на експлуатацію газопроводів «Північний потік» у межах нового пакета санкцій.