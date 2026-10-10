Україна підтримала Міжнародний кримінальний суд після запровадження санкцій США

Україна підтвердила підтримку Міжнародного кримінального суду, його незалежності та цілісності на тлі нових американських санкцій проти установи. Відповідну заяву Міністерство закордонних справ оприлюднило в соцмережі X (колишній Twitter) 9 жовтня.

У відомстві наголосили, що для України МКС відіграє ключову роль у притягненні до відповідальності за російські злочини та забезпеченні справедливості для постраждалих.

📢 «Ми й надалі співпрацюватимемо з іншими державами-учасницями Римського статуту задля забезпечення ефективного функціонування Суду», — зазначили в МЗС.

Заява з’явилася після рішення Вашингтона поширити санкції на сам Міжнародний кримінальний суд. Внесення установи до санкційного списку 9 жовтня підтвердило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США — OFAC.

Державний секретар Марко Рубіо пояснив рішення запереченнями Вашингтона проти переслідування американських громадян, військовослужбовців і політичних керівників у МКС. У заяві Держдепартаменту він назвав метою обмежень позбавлення суду ресурсів та перешкоджання його роботі.

Водночас американський Мінфін передбачив винятки. Зокрема, генеральна ліцензія №13 до 7 квітня 2027 року дозволяє визначені операції, необхідні для підтримання або згортання діяльності, контрактів та інших угод за участю МКС.

До дозволених операцій належать внески держав-учасниць, виплата зарплат, оплата оренди, комунальних послуг, медичного страхування та стандартних комерційних сервісів. Отже, запровадження санкцій не означає негайної заборони всіх платежів, пов’язаних із судом.

Сам МКС засудив рішення США, назвавши його атакою на верховенство права та основи міжнародного правопорядку. Суд наголосив, що обмеження спрямовані проти незалежної судової інституції, створеної міжнародним договором.

ℹ️ Україна стала повноправною державою-учасницею Римського статуту з 1 січня 2025 року. Це передбачає участь у роботі Асамблеї держав-учасниць та ухваленні рішень щодо діяльності МКС. Про приєднання повідомляло Офіційне інтернет-представництво Президента України.

👉 Також нагадаємо, що Нідерланди виступають проти тиску на Міжнародний кримінальний суд (МКС) та закликають захищати інституції міжнародного правопорядку. Про це прем’єр-міністр країни Роб Єттен заявив 24 вересня під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.