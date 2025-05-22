Санкції проти росії вже підтримав 81 сенатор США

Законопроєкт про посилення санкцій проти рф, ініційований у Сенаті США, набрав уже 81 підписанта. Посол України в США Оксана Маркарова подякувала законодавцям за принцип “мир через силу”. Про Це вона зазначила у своєму дописі в соцмережі Х (колишній Twitter) у середу, 21 травня.

📢 «Двопартійний законопроєкт про санкції проти росії тепер має 81 співавтора в Сенаті! Дякую кожному з 81 сенаторів за підхід “мир через силу“!» — повідомила посол України.

Повідомлення Маркарова стало реакцією на заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який офіційно підтвердив суттєве розширення підтримки документа. У своєму дописі Грем підкреслив, що хоча «США прагнуть миру, переважній більшості Сенату стає дедалі ясніше, що путін грає в ігри, і Сенат готовий діяти, якщо ці ігри триватимуть».

📄 У спільній заяві, оприлюдненій офісом Грема, також згадується про коментар державного секретаря Марко Рубіо, озвучений на засіданні підкомітету Сенату з питань державних та іноземних операцій. За його словами, росія погодилася надати перелік умов припинення вогню в найближчі дні, і «його зміст покаже, чи серйозно рф налаштована на мир». Водночас підкреслено: «Ми підозрюємо, що все буде як і раніше».

📢 «Якщо все залишиться, як і раніше, росія може очікувати рішучих дій від Сенату США. Саме тому ми надзвичайно раді, що вже маємо 81 співавтора законопроєкту про санкції за варварське вторгнення в Україну», — зазначено в тексті.

📊 За словами Грема, нове американське законодавство має ізолювати рф. Фактично створивши для неї «торговельний острів», і запровадити високі тарифи для інших держав, які підтримують агресивні дії кремля.

Особливий акцент зроблено на економічних зв’язках росії та Китаю. Грем заявив, що «одним із головних пріоритетів має бути притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини путіна через купівлю дешевої російської нафти у тіньового флоту».

📢 «Без фінансової та економічної допомоги Китаю військова машина путіна просто зупиниться», — наголосив сенатор.

👉 Раніше Ліндсі Грем разом із демократом Річардом Блументалем вже закликав до запровадження санкцій. Особливо, після безрезультатних мирних переговорів між Україною та росією, які пройшли 16 травня у Туреччині.

Також напередодні у Сенаті була представлена резолюція щодо викрадених українських дітей. У документі законодавці з обох партій наполягають на поверненні всіх дітей, незаконно вивезених росією, до укладення будь-яких мирних домовленостей.