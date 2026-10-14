Ле Пен поставила під сумнів фінансування України та виступила проти її вступу до ЄС

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що Франція більше не може дозволити собі продовжувати фінансову підтримку України. В інтерв’ю Financial Times вона поставила під сумнів подальшу участь Парижа у фінансуванні Києва, зокрема через спільні програми Євросоюзу, якщо прийде до влади.

Політикиня послалася на складне становище французьких державних фінансів. Згадуючи погоджений ЄС кредит Україні на €90 млрд, вона оцінила частку Франції у €18 млрд.

📢 «Чесний підхід – сказати пану Зеленському, фактично попередити його: послухайте, ми більше не можемо цього робити», — сказала політикиня.

❗Названа Ле Пен сума є її оцінкою французької участі в програмі. Сам кредит ЄС фінансується через запозичення на ринках капіталу під забезпечення бюджету Євросоюзу. Тому €18 млрд не означають, що Франція вже перерахувала Україні таку суму з національного бюджету.

📉 На які фінансові труднощі посилається Ле Пен

За прогнозом Міністерства економіки та фінансів Франції, дефіцит державних фінансів у 2026 році має становити 5,4% ВВП. Представлений 1 жовтня проєкт бюджету передбачає його скорочення до 5% ВВП у 2027 році. Досягнення цього показника залежатиме від ухвалення та виконання запропонованих заходів.

Державний борг, як прогнозує Генеральна дирекція казначейства Франції, зросте до 119,3% ВВП за підсумками 2026 року та до 121,7% у 2027-му.

Водночас дорожчають державні запозичення. На початку жовтня дохідність десятирічних французьких облігацій сягала 4,97%, повідомляла Financial Times. Ле Пен обіцяє суттєво скоротити державні видатки в разі приходу до влади.

💶 Кредит Україні та майбутній бюджет Євросоюзу

Рада ЄС завершила затвердження кредиту на €90 млрд 23 квітня 2026 року. Програма розрахована на 2026–2027 роки й покликана покривати бюджетні та оборонні потреби України. Орієнтовний розподіл передбачає €30 млрд макроекономічної підтримки та €60 млрд для оборонних потреб. На 2026 рік Рада погодила доступність €45 млрд — половини загального обсягу.

Окремо Єврокомісія запропонувала передбачити до €100 млрд для України у наступному семирічному бюджетному періоді — на 2028–2034 роки. Це пропозиція щодо майбутнього фінансування, яка ще потребує погодження.

Ле Пен натомість обіцяє вдвічі скоротити французький внесок до бюджету ЄС. Така позиція створює ризик суперечок навколо наступної бюджетної угоди, включно з коштами для України.

Політикиня також виступила проти українського членства в Євросоюзі, назвавши його рівнозначним «скоєнню харакірі». Свою позицію вона пояснила можливими економічними втратами для Франції та конкуренцією з боку українського аграрного сектору. Це оцінка Ле Пен щодо наслідків розширення ЄС.

Раніше Ле Пен вже закликала переглянути фінансову допомогу Києву. Водночас у спільній заяві з головою «Національного об’єднання» Жорданом Барделлою від 19 вересня вона засудила ворожі дії росії. Політики наголосили, що провокації та спроби дестабілізації не повинні змусити Францію сприяти досягненню російських воєнних цілей в Україні.