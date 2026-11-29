Шостий президент України В.О. Зеленський увів у дію два рішення РНБО про санкції проти російського військово-промислового комплексу. Про це 28 листопада повідомив Офіс президента. Рішення РНБО від 27 листопада введено в дію указами №1145/2026 та №1146/2026.

Перший пакет охоплює 44 громадян рф і 31 компанію. До переліку увійшли виробники та постачальники високоточного промислового обладнання, інструментів, компонентів і сировини для військових підприємств. Також санкції застосували до розробників безпілотних і роботизованих систем та до тих, хто готує операторів бойових дронів.

Серед підсанкційних підприємств – «сапсан», який, за даними Офісу президента, виготовляє дрони та постачає їх російським військовим. Підприємство також співпрацює з науково-виробничим центром, залученим до виробництва «шахедів» і компонентів до ракет «іскандер». Обидва типи озброєння росія застосовує для ударів по Україні.

До цього пакета також увійшли «мавітєх» і завод «сигнал». За даними Офісу президента, «мавітєх» імпортує до рф компоненти з Китаю в обхід санкцій. Завод «сигнал» розробляє та виготовляє безпілотники, призначені для збору розвідувальних даних.

До другого пакета увійшли 37 громадян рф і 36 юридичних осіб. Серед них – «агрегат», який виготовляє авіаційну техніку та компоненти до неї, зокрема для літаків су-34. Компанія «россі», за даними Офісу президента, випускає до 150 безпілотних авіаційних систем на місяць. Вона також навчає операторів.

Під обмеження потрапив і «новий рубіж» – виробник наземних роботизованих платформ. російські війська використовують ці платформи в бойових діях і для перевезення боєприпасів. У переліку також є військова частина, яка управляє полігоном «капустин яр». За даними Офісу президента, з цього полігона росія запускає ракети «орєшнік».

Україна працюватиме над узгодженням санкцій із партнерами

Частина підприємств з українських списків уже перебуває під санкціями ЄС, США або Швейцарії. Україна планує узгоджувати обмеження з партнерами. Київ хоче, щоб до закордонних санкційних списків внесли як самі підприємства, так і їхніх засновників та директорів. За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, мета – обмежити доступ виробників до компонентів і міжнародних ринків.

25 листопада Рада ЄС додала 15 російських організацій до переліку, на який поширюються посилені експортні обмеження. Вони стосуються товарів подвійного використання та передових технологій. За даними Ради ЄС, включені до переліку організації належать до російського ВПК або підтримують оборонний сектор рф.

Окремо 23 листопада Єврокомісія представила пропозиції до 22-го пакета санкцій. Вони охоплюють, зокрема, фінансовий та енергетичний сектори. Для ухвалення пакета потрібна згода держав-членів ЄС.