Лазерне видалення вен в Ангіолайт – сучасне рішення без скальпеля!

Сергій Фоменко
Лазерне видалення вен в Ангіолайт
Ілюстративне фото

Судинна сітка, синюшність, “зірочки” на шкірі ніг не тільки спричиняють естетичний дискомфорт. У більшості випадків такі прояви сигналізують про порушення роботи венозної системи. Але не все так погано в даній ситуації, як здається на перший погляд. Сучасна медицина вже вийшла на новий рівень лікування венозних хвороб: без розрізів, шрамів, довготривалої реабілітації. Мова йде про видалення вен лазером.

Як працює лазерна технологія?

Суть даного методу полягає в тому, що лазер діє точково. Світловий імпульс нагріває стінки пошкодженої судини та “склеює” її. Через деякий час вона повністю зникає. Організм людини природним шляхом перерозподіляє кровотік на здорові канали. У порівнянні з традиційним хірургічним видаленням вен, лікування лазером має більше переваг, а саме:

  • Відсутність розрізів, швів і, як наслідок, шрамів;
  • Мінімальний дискомфорт для пацієнта;
  • Тривалість процедури зазвичай 30-60 хвилин;
  • Швидке відновлення;
  • Значний косметичний результат.

Де лікують лазером або чому важливо вибрати правильну клініку?

Успіх лазерного видалення вен залежить не тільки від обладнання, а й досвіду виконавця процедури, правильної діагностики перед операцією. Саме тому, маючи проблеми з венами, варто звернутись до закладу, в штаті якого є досвідчені, висококваліфіковані судинні хірурги й флебологи.

Безпечне й професійне лікування пропонує медичний центр Ангіолайт, який знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова 112А.

Справжні професіонали вже не перший рік:

  • Спеціалізуються саме на судинних патологіях;
  • Застосовують найсучасніші лазерні технології й найпрогресивніше обладнання;
  • Здійснюють обов’язкову ультразвукову діагностику кожного пацієнта.

Коли варто планувати візит до лікаря?

Не слід чекати, що проблема зникне сама собою або почне максимально прогресувати. Звернутися до досвідчених фахівців Ангіолайт необхідно, якщо ви:

  • Помітили появу нових судинних “зірочок” на своєму тілі;
  • Відчуваєте важкість в ногах наприкінці дня;
  • Спостерігаєте набряки гомілок і стоп;
  • Страждаєте від нічних судом.

Пам’ятайте, чим раніше ви розпочнете лікування, тим більше можливостей буде, щоб здолати хворобу. А завдяки лазерному лікуванню, попрощаєтеся з “судинною сіткою без операції.

Записатись на консультацію до лікаря можна за номером телефону (063) 711 96 00 або через форму зворотного зв’язку на сайті Ангіолайт. Також запис на прийом до флеболога чи судинного хірурга проводиться безпосередньо в реєстратурі у Вінниці.

 

! Матеріал має інформаційний характер та не є медичною консультацією. Перед початком лікування необхідна консультація лікаря.

