Норвезький депутат розповів, як доправив дрони Україні всупереч обмеженням

Депутат парламенту Норвегії від Консервативної партії Петер Фрьоліх розповів про незвично складне, колись на межі законності, відправлення до України дронів із тепловізійними камерами. За його словами, він пішов на порушення, оскільки зволікання з передачею обладнання могло коштувати життя українським військовим.

Про цей випадок повідомило Aftonbladet. Норвезьке видання Forsvarets forum, яке опублікувало матеріал агентства NTB, уточнює: події відбулися у 2023 році. Фрьоліх описав їх у книжці «Om krigen kommer» – «Якщо прийде війна» – та розповів про них в ефірі програми Politisk kvarter на NRK 21 жовтня 2026 року.

Митниця зупинила вантаж

Організація Fritt Ukraina – «Вільна Україна», яку Фрьоліх заснував разом із волонтерами, спочатку намагалася відправити дрони поромом до німецького Кіля. Проте норвезька митниця зупинила постачання через чинні експортні обмеження.

Aftonbladet пов’язує заборону із законодавством 1950-х років. Водночас у норвезькому повідомленні йдеться про свідоме порушення депутатом нормативних правил експорту.

Волонтери звернулися до уряду, але, за розповіддю Фрьоліха, спочатку не отримали відповіді. Він наголошував, що обладнання потрібне терміново, а затримки загрожують життю військових. Попри обмеження, організація зрештою доправила безпілотники в Україну.

Після відправлення уряд прискорив розгляд питання

Наступного ранку після відправлення дронів Fritt Ukraina повідомили, що уряд терміново розгляне питання. Згодом правила змінили, дозволивши відповідні постачання комерційних безпілотників Україні.

Норвезькі урядові документи підтверджують, що для цивільних товарів, які не входять до контрольних списків, передбачено виняток із ліцензування експорту для військового використання в Україні. Серед прикладів прямо названі цивільні дрони. Про це йдеться в урядовій доповіді щодо експортного контролю.

Фрьоліх заявив, що не шкодує про своє рішення. Водночас він не радить іншим порушувати закон і вважає свій вчинок виправданим саме за тих обставин.