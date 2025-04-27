Лавров озвучив умови росії для досягнення перемир’я

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що росія погодиться на перемир’я та припинення вогню лише за умови припинення західної підтримки України. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу CBS News.

Під час розмови журналістка поцікавилася, чому москва висуває вимоги, тоді як Київ вже дав згоду на безумовне припинення вогню.

📢 У відповідь лавров заявив: «Ми також погоджуємося на безумовне перемир’я. Але хочемо гарантій, що припинення вогню не буде знову використане для посилення української армії, і що постачання зброї має припинитися».

☝️ Ведуча нагадала, що Україна прийняла пропозицію США про повне припинення бойових дій ще 11 березня. Проте, лише росія висунула додаткові вимоги.

📢 «Ні, це не попередні умови, – відповів лавров. – Це уроки, які ми отримали щонайменше тричі, коли укладали угоди, подібні до тієї, яку обговорюємо зараз», – додав він, маючи на увазі попередні Мінські домовленості.

Російський лавров підкреслив, що для укладення нового перемир’я Захід має припинити постачання озброєння Україні.

Раніше Київ та його європейські союзники вже заявляли, що такі вимоги є неприйнятними, оскільки без зовнішньої підтримки Україна залишається вразливою перед російською агресією.

Як ми вже повідомляли, шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Римі напередодні похорону Папи Франциска. За даними ЗМІ, лідери домовилися про проведення ще однієї зустрічі після церемонії, але вона не відбулась. У Білому домі назвали переговори «дуже продуктивними».

Раніше Дональд Трамп також не виключив можливості майбутньої зустрічі з Володимиром Зеленським у рамках мирних ініціатив.