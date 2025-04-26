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Трамп і Зеленський провели зустріч на похороні Папи Франциска

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп і Зеленський провели зустріч на похороні Папи Франциска

Під час церемонії похорону Папи Римського Франциска президент США Дональд Трамп та шостий президент України Володимир Зеленський провели приватну зустріч, яку в Білому домі охарактеризували як «дуже продуктивну». Про це повідомив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг, передає AFP.

📢 «Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні приватно та провели дуже продуктивну дискусію», – зазначив Чунг.

☝️ За словами посадовця, більше подробиць про зміст перемовин буде оприлюднено пізніше.

Як раніше повідомлялося, зустріч Трампа і Зеленського відбулася напередодні церемонії похорону. За даними ЗМІ, сторони також домовилися організувати ще одну зустріч після завершення урочистостей.

📌 Раніше президент США Дональд Трамп не виключив можливості зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у межах свого візиту до Риму на церемонію прощання з Папою Римським Франциском. Про це він заявив під час спілкування з журналістами напередодні поїздки до Італії

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