Для громад Луганщини провели семінар із безбар’єрності та доступності послуг

Як зробити релоковані установи доступнішими для відвідувачів, облаштувати приміщення та організувати безпечну евакуацію — ці питання обговорили представники громад Луганщини. Практичний семінар «Інклюзія, безбар’єрність та універсальний дизайн: від розуміння до практичних рішень» відбувся 11 вересня у змішаному форматі.

За повідомленням інформаційної платформи «Громадськість», захід об’єднав понад 200 учасників. Серед них — представники військових адміністрацій, освітніх і медичних закладів, соціальних служб, гуманітарних хабів та громадських організацій.

До навчання долучився заступник голови Луганської ОДА, уповноважений з питань безбар’єрності в області Олексій Смирнов. Участь також взяли уповноважені з питань безбар’єрності територіальних громад.

Семінар організував «Фонд громад Луганщини “Хорс”» на чолі з Ганною Боровою. Партнерами стали Луганська ОДА та Бізнес-хаб Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, йдеться в анонсі університету.

Доступність релокованих установ і гуманітарних хабів

Через тимчасову окупацію релоковані установи Луганщини надають послуги переселенцям в інших регіонах України. Хаби та координаційні центри часто стають першим місцем звернення по допомогу. Їхніми послугами користуються люди з інвалідністю, ветерани, люди старшого віку та родини з маленькими дітьми.

Учасники розглянули принципи інклюзії, безбар’єрності та універсального дизайну. Окремо обговорили облаштування приміщень відповідно до будівельних і технічних вимог.

Практична частина стосувалася також орендованих будівель, які неможливо повністю перебудувати. Для таких установ розглядали організацію доступних маршрутів, зрозумілу навігацію та використання мобільного обладнання.

Ще одна тема — врахування доступності під час підготовки грантових заявок. Учасникам пояснили, як описувати бар’єри, планувати заходи для їх усунення та закладати відповідні витрати в бюджети проєктів.

Обладнання для доступності та евакуації

Представники українських компаній презентували підйомники, переносні пандуси, оснащення для ванних і туалетних кімнат, медичні меблі та засоби соціально-побутової адаптації. Також показали інклюзивне обладнання для пляжів.

Окрему увагу приділили мобільним засобам для швидкої та безпечної евакуації людей з інвалідністю й інших маломобільних груп населення.

📢 «Безбар’єрність для Луганщини — це не лише питання облаштування фізичного простору. Це насамперед доступність послуг, можливість отримати необхідну допомогу та бути повноцінним учасником суспільного життя. В умовах вимушеного переміщення наших громад ми маємо забезпечувати ці принципи незалежно від того, де сьогодні працюють релоковані установи», — зазначив Олексій Смирнов.

👉 Також нагадаємо, що захист постраждалих, документування злочинів і механізми репарацій обговорили на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії сексуальному насильству. Йдеться про насильство, пов’язане зі збройною агресією росії проти України.