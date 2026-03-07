ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Кувейт зменшив видобуток нафти на тлі атак Ірану

Денис Молотов
Кувейт зменшив видобуток нафти на тлі атак Ірану
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Кувейт скоротив видобуток і переробку сирої нафти як запобіжний крок на тлі атак Ірану в регіоні та фактичного припинення судноплавства через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Кувейтської нафтової корпорації (KPC).

У компанії пояснили, що рішення пов’язане з іранськими погрозами безпечному проходженню суден через Ормузьку протоку.

У KPC наголосили, що цей крок є частиною стратегії управління ризиками, спрямованої на забезпечення безперервної роботи енергетичного сектору країни. При цьому компанія не уточнила, на скільки саме скорочено видобуток.

За даними за лютий, Кувейт видобував близько 2,6 млн барелів нафти на добу.

У корпорації підкреслили, що нинішнє скорочення має виключно превентивний характер і може бути переглянуте залежно від подальшого розвитку ситуації.

У разі стабілізації обстановки KPC готова швидко відновити попередні обсяги виробництва.

За інформацією Reuters, ситуація стала черговим ударом по світовій енергетичній галузі на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Зараз сховища нафти та газу на об’єктах у Перській затоці стрімко заповнюються.

Зокрема:

  • нафтові родовища в Іраку вже знизили видобуток;
  • Катар оголосив форс-мажор щодо значної частини експорту газу;
  • Об’єднані Арабські Емірати, за даними джерел, можуть стати наступною країною, яка піде на скорочення виробництва.

⚠️ Раніше президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян заявив, що його країна перебуває у стані війни.

