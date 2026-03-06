Кривий Ріг знову під ударом: рф атакувала місто дронами

Уночі проти п’ятниці, 6 березня, відбулась чергова атака шахедів на Кривий Ріг. Окупаційні російські війська здійснили повітряний удар по місту за допомогою ударних безпілотників. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, а також місцеві пабліки.

📢 «Кривий Ріг. Знову масована шахедна атака. Будьте обережні», – написав Олександр Вілкул.

За інформацією місцевого ресурсу Свої. Кривий Ріг, унаслідок ворожої атаки російських безпілотників зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку.

☝️ Після удару у будівлі виникла пожежа. Наразі відповідні служби з’ясовують масштаби руйнувань та ліквідовують наслідки атаки.

Станом на цей момент офіційної інформації щодо загиблих або постраждалих не надходило. Дані про наслідки обстрілу уточнюються.

📢 «Важка ніч, ворог знову здійснив масовану шахедну атаку на наше місто. Були влучання на кількох локаціях, один із шахедів влетів у дев’ятиповерховий житловий будинок. Слава Богу – всі живі, це головне», – уточнив інформацію голова Ради оборони Кривого Рогу.

Водночас атака шахедів Кривий Ріг уже не вперше відбувається протягом останніх днів. Нагадаємо, що попередньої ночі російська армія здійснила масштабний удар по місту із застосуванням приблизно трьох десятків безпілотників.

За словами місцевих джерел, дрони тоді фактично оточили місто, підлітаючи до нього з різних напрямків. Унаслідок тієї атаки в Кривому Розі виникли пожежі та були зафіксовані пошкодження на об’єктах інфраструктури.

Крім того, 2 березня місто вже зазнавало чергового удару з боку російських військ. Тоді Кривий Ріг атакували близько півтора десятка ударних безпілотників.

☝️ Атака шахедів на Кривий Ріг повторюється протягом кількох днів поспіль, що свідчить про продовження масованого застосування ударних дронів-камікадзе російською армією проти цивільного населення, цивільної та критичної інфраструктури.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська здійснили чергову атаку на судно за допомогою ударного безпілотника. Під час удару в порту Чорноморськ Одеської області було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами.