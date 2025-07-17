Четвер, 17 Липня, 2025
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Кривий Ріг знову атакували «шахеди»: постраждала людина

Денис Молотов
Денис Молотов
Кривий Ріг знову атакували «шахеди»: постраждала людина

17 липня російські окупанти здійснили чергову атаку на Кривий Ріг, застосувавши ударні безпілотники. Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Ворог атакував Кривий Ріг БпЛА. Всі деталі щодо наслідків уточнюємо. Тривога продовжується. Зберігається загроза. Залишайтеся у безпечному місці», — йдеться у повідомленні ОВА.

🔺 За уточненням місцевої влади, над містом працювали кілька груп дронів-камікадзе типу «Shahed». Внаслідок удару одна з локацій у Центрально-Міському районі зазнала пошкоджень. На місці ворожого удару розгорнули штаб оперативної допомоги населенню.

📢 «Через пів години там будуть будівельні матеріали (ОСБ, плівка, рейки та інші), прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста. Йде ліквідація наслідків, гасимо пожежу», — повідомили в міськраді.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала 43-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці. Рятувальникам вдалося загасити пожежу, яка виникла в результаті влучання.

🔻 Як повідомили в Повітряному командуванні, українські захисники знищили три безпілотники над Дніпропетровською областю.

📌 Нагадаємо, протягом доби 17 липня російські війська випустили по Україні 64 дрони різних типів. Силами протиповітряної оборони та засобами радіоелектронної боротьби вдалося перехопити 41 ворожий БпЛА.

👉 Лише добою раніше, в ніч на 16 липня, Кривий Ріг пережив одну з наймасованіших атак дронами-камікадзе за весь час повномасштабного вторгнення.

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