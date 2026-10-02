США перекинули додаткові Patriot до Саудівської Аравії та Катару

Сполучені Штати направили дві додаткові батареї зенітно-ракетних комплексів «Patriot» до Саудівської Аравії та Катару для захисту нафтової й газової інфраструктури. Розгортання відбулося протягом останніх тижнів на тлі обговорення можливого відновлення масштабних американських ударів по Ірану.

Про це повідомляє Axios з посиланням на двох американських посадовців і регіональне джерело. За їхніми словами, Вашингтон прагне запевнити союзників, що допоможе захистити ключові енергетичні об’єкти в разі нового загострення.

Одну батарею «Patriot» у вересні направили до Саудівської Аравії для прикриття важливого нафтового об’єкта, другу — до Катару для захисту газового об’єкта. Речник Центрального командування США Тім Гокінс відмовився коментувати цю інформацію.

Чому захист енергетики союзників важливий для планів Вашингтона

У четвер, 1 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість відновлення кампанії бомбардувань Ірану найближчими тижнями.

📢 «Тепер я маю ухвалити рішення: або Іран підписує угоду, або його більше не буде», — зазначив він.

За даними Axios, на початку серпня Трамп уже розглядав масштабну атаку, яка могла охопити іранську енергетичну інфраструктуру. Однак керівництво Саудівської Аравії та Катару закликало його утриматися від такого кроку. Обидві держави побоювалися, що Тегеран відповість ударами по їхніх нафтових і газових об’єктах.

Американські посадовці назвали ці звернення однією з ключових причин, через які Трамп тоді відмовився від атаки та зосередився на економічному тиску.

Окреме значення має доступ до повітряного простору Саудівської Аравії. Як зазначає видання, він знадобиться США в разі відновлення масштабних бойових операцій. Водночас Ер-Ріяд може не надати дозволу, якщо вважатиме захист своєї енергетичної інфраструктури недостатнім.

До Близького Сходу прямують авіаносець і десантна група

Паралельно США перекидають до регіону додаткові військові кораблі, винищувачі та особовий склад.

За словами американського посадовця, якого цитує Axios, авіаносець USS Theodore Roosevelt зі своєю ударною групою залишив Сан-Дієго в неділю, 27 вересня. Його прибуття на Близький Схід очікують приблизно в середині листопада. Вихід авіаносця на заплановане розгортання також підтвердило USNI News.

У регіоні вже перебувають USS George H.W. Bush, розгорнутий там із березня, та USS George Washington, який улітку прибув із Японії.

Одночасна присутність трьох авіаносних ударних груп могла б суттєво посилити американські військові можливості. Проте такий сценарій поки не визначений: один зі співрозмовників Axios зазначив, що Theodore Roosevelt може як замінити один із нинішніх авіаносців, так і стати додатковим. Раніше USNI News повідомляло про очікувану заміну George Washington.

У понеділок, 28 вересня, із Сан-Дієго також вирушила десантна група Makin Island. До неї входять три кораблі — USS Makin Island, USS Anchorage та USS John P. Murtha. Разом із ними розгортається 13-й експедиційний підрозділ морської піхоти. Вихід кораблів підтвердив представник ВМС США.

За інформацією Axios, прибуття цієї групи з тисячами морських піхотинців на Близький Схід очікують до кінця листопада.

Дефіцит перехоплювачів ускладнює посилення ППО

Війна з Іраном посилила навантаження на американські запаси засобів протиповітряної та протиракетної оборони. За даними Axios, військові перекидали батареї та ракети-перехоплювачі на Близький Схід з інших регіональних командувань, що викликало занепокоєння щодо готовності сил на інших напрямках.

На початку серпня CNN із посиланням на джерела повідомляла, що США витратили майже 80% довоєнного запасу перехоплювачів THAAD і приблизно половину перехоплювачів «Patriot». Отже, оцінка у 80% стосувалася саме THAAD.

Водночас перспективи дипломатичної угоди залишаються невизначеними. За повідомленням Bloomberg від 29 вересня, іранські посадовці песимістично оцінювали можливість домовитися зі США до листопадових проміжних виборів до Конгресу.

👉 Також нагадаємо, що Сполучені Штати направлять до Балтійського регіону спеціалізовану групу морських піхотинців, які вже перебувають у Європі. Вони долучаться до діяльності НАТО Baltic Sentry та разом із фінськими військовими посилять спостереження за критично важливою підводною інфраструктурою.