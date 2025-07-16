Масштабна атака на Кривий Ріг: є поранений, зруйновано підприємство

У ніч на 16 липня Кривий Ріг зазнав однієї з наймасштабніших атак за весь час війни. Ворог одночасно випустив по місту балістичну ракету та 28 ударних дронів-камікадзе типу «Shahed». Про наслідки повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

📢 «Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно. Зруйновано промислове підприємство», — написав він. За словами посадовця, найголовніше — вдалося уникнути втрат серед працівників підприємства, які під час повітряної тривоги встигли спуститися в укриття.

❗ Проте, серйозних поранень зазнав 17-річний хлопець. У нього поранення у черевну порожнину. Він у важкому стані, лікарі борються за його життя.

💥 Унаслідок удару в місті виникло кілька пожеж, було знеструмлено декілька районів, а водопостачання перевели на генератори. Комунальні служби оперативно локалізували загоряння, і вже до 04:45 пожежі були повністю ліквідовані. На ранок електропостачання відновили для більшості споживачів, окрім кількох адрес. Міський транспорт, лікарні та всі соціальні установи працюють у штатному режимі.

📢 «Дякую ДСНС, медикам, енергетикам і комунальникам за злагоджену роботу. Ліквідація наслідків триває, обсяг пошкоджень уточнюється. На місцях працюють бригади та техніка», — зазначив Вілкул.

Також він повідомив, що у Криворізькому районі ніч минула спокійно, а от у Нікопольському районі ворог обстрілював Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську та Мирівську громади з важкої артилерії та FPV-дронів. Пошкоджені п’ятиповерховий будинок, нежитлова споруда та лінії електропередач. Обійшлося без жертв.

⚠️ Вілкул наголосив, що загроза нових ракетних та дронових атак зберігається, тому закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

📌 Нагадаємо, увечері 15 липня російські війська здійснили чергову масштабну атаку на Кривий Ріг, внаслідок якої виникла велика пожежа. Потім по місту було завдано масованого удару дронами «Shahed». Крім того, того ж вечора Харків також постраждав від атаки — там пролунало щонайменше 17 вибухів.

📌 Також відомо, що у понеділок, 14 липня, війська рф влаштували чергові атаки на Харківщині, завдавши авіаційних і дронових ударів по цивільній інфраструктурі.