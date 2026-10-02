Як отримати більшу пенсію після 60 років: що варто знати ВПО

Людина досягла пенсійного віку, має необхідний страховий стаж, але продовжує працювати. Здавалося б, рішення очевидне: оформити пенсію і далі отримувати одночасно зарплату та пенсійні виплати.

Але закон дозволяє й інший варіант — не оформлювати пенсію одразу, продовжувати набувати страховий стаж і вийти на пенсію пізніше. За це її основний розмір збільшать.

За рік відстрочки — на 6%, за два — на 12%, за п’ять — на 30%. Якщо відкласти вихід на пенсію більш ніж на п’ять років, підвищення рахуватимуть уже по 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу.

Правило діє для всіх, хто відповідає встановленим законом умовам, зокрема й для внутрішньо переміщених осіб. Але для ВПО з Луганщини є свої практичні проблеми: частина трудових книжок та інших документів залишилася на окупованій території, підприємства закрилися, архіви недоступні або знищені.

Розбираємося, кому справді можуть збільшити пенсію, скільки це дасть і чи завжди варто відмовлятися від виплат заради більшої пенсії в майбутньому.

Спочатку головне: це не перерахунок пенсії працюючому пенсіонеру

Тут легко заплутатися, бо йдеться про два різні механізми.

Якщо людина вже оформила пенсію, отримує її й продовжує працювати, для неї діють правила перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам. У 2026 році такий автоматичний перерахунок проводили з 1 квітня. Він стосувався пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати й станом на 1 березня набули щонайменше 24 місяці страхового стажу. Перерахунок також проводили тим, хто набув менше ніж 24 місяців стажу, якщо від призначення або попереднього перерахунку минуло щонайменше два роки. Про це пояснював Пенсійний фонд України.

Відстрочка — зовсім інша історія. Людина вже набула право на пенсію за віком, але вирішила поки її не отримувати, продовжила працювати та накопичувати страховий стаж. Саме для таких випадків стаття 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає збільшення майбутньої пенсії. А 28 вересня 2026 року Пенсійний фонд ще раз детально роз’яснив цей механізм.

Скільки можна отримати за відстрочку

Якщо людина відкладає вихід на пенсію на строк до 60 місяців, основний розмір пенсії збільшують на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, набутий після досягнення пенсійного віку, тобто від плюс 6% за один рік до 30% за п’ять років.

Якщо відстрочка перевищує 60 місяців, застосовується вже 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу.

Наприклад, шість років — це 72 місяці. Отже, основний розмір пенсії збільшиться на 54%: 72 × 0,75%.

Важлива деталь: за неповний місяць стажу підвищення не нараховують.

Просто дочекатися 63 років недостатньо

Це принциповий момент: спочатку людина повинна набути право на пенсію, а вже потім добровільно відкласти її призначення.

У 2026 році для призначення пенсії за віком після досягнення 60 років потрібно щонайменше 33 роки страхового стажу. Після досягнення 63 років — щонайменше 23 роки, а після 65 років — не менше 15 років. При цьому необхідний стаж визначається саме на дату досягнення відповідного віку, пояснює Пенсійний фонд.

Наприклад, людині у 2026 році виповнилося 60 років і на цю дату вона має 34 роки страхового стажу. Право на пенсію вже виникло. Якщо вона вирішить її поки не оформлювати та продовжить працювати ще рік, цей період може дати передбачене законом підвищення.

А тепер інший випадок: людині виповнилося 60 років, але необхідних 33 років стажу вона не має. Вона продовжує працювати, щоб набути право на пенсію пізніше. І це вже не відстрочка вже заробленої пенсії. Тому сам факт того, що людина звернулася по пенсію пізніше, ще не означає автоматичного права на додаткові 6%, 12% чи інше підвищення.

Чи обов’язково працювати до самого оформлення пенсії

Ні. Але якщо людина свідомо планує відкласти пенсію, краще повідомити про це ПФУ заздалегідь.

Наприклад, людина у 60 років уже мала необхідний страховий стаж і право на пенсію, але вирішила отримувати її пізніше. Вона продовжила працювати ще два роки, набула 24 повних місяці страхового стажу, після цього звільнилася і лише тоді звернулася по пенсію.

Те, що на момент звернення вона вже не працює, права на підвищення не забирає. За 24 повних місяці відстрочки основний розмір пенсії у такому випадку збільшать на 12%. Це пояснює Пенсійний фонд. Але є інший важливий момент. Не варто просто чекати 60 років, не звертатися до ПФУ і розраховувати, що через кілька років це автоматично вважатиметься відстрочкою.

Якщо людина хоче отримувати пенсію пізніше, про таке бажання потрібно повідомити Пенсійний фонд до досягнення пенсійного віку.

Якщо цього не зробити, а в Реєстрі застрахованих осіб уже є всі необхідні відомості про страховий стаж, зокрема зацифрована трудова книжка, пенсію можуть призначити автоматично з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. Про це окремо попереджає ПФУ.

Є й зворотна ситуація: якщо людина продовжує працювати, не звертається по пенсію, а її паперову трудову книжку не було зацифровано, ПФУ пояснює, що в такому випадку вважається, що людина виявила бажання отримувати пенсію пізніше.

Тому найбезпечніший варіант для того, хто планує відстрочку, — не покладатися на автоматичні процедури, а заздалегідь повідомити про це Пенсійний фонд. І вже після накопичення потрібної кількості повних місяців страхового стажу можна припинити працювати та звернутися по пенсію. Звільнення перед самим зверненням накопичене підвищення не скасовує.

А тепер головне питання: чи вигідно це взагалі

Великі відсотки виглядають привабливо, але є й інша сторона. Припустимо, основний розмір пенсії людини становив би 5 тисяч гривень і вона вирішила відкласти її на рік. Рік відстрочки дасть підвищення основного розміру на 6%, у нашому спрощеному прикладі це 300 гривень на місяць. Але протягом цього року відстрочки людина не отримуватиме пенсію, за умовних 5 тисяч гривень на місяць це 60 тисяч гривень виплат, які вона могла б отримати. Якщо не враховувати майбутні перерахунки та інші зміни, лише щоб повернути ці умовні 60 тисяч гривень коштом додаткових 300 гривень на місяць, знадобилося б понад 16 років.

І це принципова різниця — людина, яка оформила пенсію і продовжила працювати, може одночасно отримувати зарплату та пенсію. Людина, яка обрала відстрочку, відмовляється від поточної пенсії заради більшого її розміру в майбутньому.

Тому 6%, 12% або навіть 30% — це не безплатна надбавка від держави. До того ж реальний розрахунок складніший за наведений приклад. За час подальшої роботи збільшується страховий стаж, а конкретний розмір пенсії залежить від індивідуальних показників людини.

Саме тому рішення варто ухвалювати не за відсотками з таблиці, а після розрахунку обох варіантів.

Що особливо важливо для ВПО з Луганщини

Окремої формули пенсії для внутрішньо переміщених осіб у цьому випадку немає, а правила відстрочки однакові для всіх.

Але для багатьох жителів Луганщини є інша проблема — як підтвердити весь страховий стаж. За періоди після 1 січня 2004 року страховий стаж обчислюють за даними Реєстру застрахованих осіб, а для більш ранніх періодів важливе значення мають трудова книжка та інші документи про роботу.

ГУ ПФУ в Луганській області пояснює, що якщо трудова книжка втрачена, у ній немає необхідного запису або запис містить помилки, стаж за певних умов можна підтверджувати іншими документами. Це можуть бути, зокрема, довідки, особові рахунки, відомості про зарплату, письмові трудові договори та інші документи з інформацією про періоди роботи. Для переселенців це особливо актуально. Підприємство могло залишитися в окупованому Луганську, Сіверськодонецьку, Лисичанську, Рубіжному чи іншому місті, архів може бути недоступний, пошкоджений або знищений.

І законодавство передбачає вихід з таких ситуацій: у визначених випадках стаж можна встановлювати за показаннями не менше двох свідків, які працювали разом із заявником і самі мають документи про свою роботу за відповідний період. У серпні 2026 року ПФУ Луганщини окремо оприлюднив порядок такого підтвердження. Але це не означає, що достатньо просто привести двох колишніх колег. ПФУ перевіряє підстави для підтвердження стажу свідками та документи самих свідків. Залежно від обставин також можуть знадобитися документи про неможливість отримати архівні відомості або підтвердження знищення документів.

Якщо ж трудова книжка збереглася, але записи про роботу на підприємствах на окупованій території Луганської області містять виправлення, неточності чи інші проблеми, питання підтвердження стажу можуть розглядати спеціальні комісії при головних управліннях ПФУ.

Тому чекати 60-річчя, щоб уперше перевірити свій стаж, — погана стратегія.

Їхати на Луганщину для оформлення пенсії не потрібно

Пенсійний фонд працює за принципом екстериторіальності. Людина може звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від місця проживання чи перебування на обліку. У вересні 2026 року представники ГУ ПФУ в Луганській області ще раз нагадували про це під час зустрічі з переселенцями з Луганщини. Тобто ВПО з Луганщини не потрібно їхати до «свого» управління ПФУ — звернутися можна там, де людина зараз живе.

Частину питань можна вирішити й дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Кому підвищення за відстрочку не встановлять

Є ще одне обмеження, про яке варто знати заздалегідь: підвищення не встановлюється, якщо за нормами Закону №1058 пенсію призначають людині, якій раніше вже призначалася пенсія іншого виду, за іншими законами України або в іншій державі. На цю норму також вказує ПФУ Луганської області.

Тому якщо людина раніше вже отримувала іншу пенсію, застосовувати до себе просту формулу «рік = плюс 6%» не варто. Таку пенсійну справу потрібно перевіряти окремо.

Що зробити майбутньому пенсіонеру вже зараз

Найперше — перевірити, скільки страхового стажу бачить Пенсійний фонд. Особливу увагу переселенцям із Луганщини варто звернути на старі періоди роботи та записи з підприємств, документи яких залишилися на окупованій території.

Якщо частини стажу немає, краще починати розбиратися з цим завчасно, а не за кілька днів до оформлення пенсії.

Якщо право на пенсію вже виникає, перед рішенням про відстрочку варто з’ясувати три речі:

який розмір пенсії людина може отримувати вже зараз;

яким буде орієнтовний розмір після року, двох або більшого строку відстрочки;

скільки пенсійних виплат людина не отримає за час очікування.

І вже після цього порівнювати.

Бо фраза «попрацюйте ще рік — і пенсія стане на 6% більшою» звучить значно привабливіше, ніж повна картина. Насправді людина обирає між двома варіантами: отримувати пенсію та зарплату вже зараз, або тимчасово відмовитися від пенсії заради більшої виплати в майбутньому.

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