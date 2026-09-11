Республіканці привітали Джей Ді Венса як можливого наступного президента США

Віцепрезидента США Джей Ді Венса зустріли скандуванням «48» під час закритого сніданку делегатів республіканського з’їзду в Далласі. Число відсилає до можливого обрання Венса 48-м президентом США після Дональда Трампа. Про це 10 вересня повідомило Politico, посилаючись на чотирьох присутніх на заході.

Учасники сніданку представляли, зокрема, Мічиган, Огайо, Пенсильванію та Вісконсин. Скандування на підтримку Венса також підтвердили співрозмовники Associated Press. За даними агентства, на зустрічі були приблизно 450 делегатів.

Венс закликав зосередитися на проміжних виборах

Основну частину виступу віцепрезидент присвятив виборам до Конгресу 2026 року. Він закликав республіканців будувати кампанію навколо загальнонаціональних питань та критики Демократичної партії.

Венс описав вибір американців як протистояння республіканців зі здоровим глуздом і «божевільних людей» з лівого табору.

📢 «Ми повинні націоналізувати ці вибори, ми повинні поговорити про всі божевільні речі, які роблять демократи», — заявив він.

Віцепрезидент також стверджував, що повернення демократами контролю над Конгресом загрожуватиме економічним результатам адміністрації та податковим пільгам. Крім того, він заявив, що демократи «поховають американський народ у розслідуваннях».

Ці твердження прозвучали як частина передвиборчого виступу Венса та його критики політичних опонентів.

Ціни на ліки та пропозиція виплат у 5000 доларів

Окремо Венс говорив про заходи адміністрації Трампа зі зниження цін на рецептурні ліки. Він назвав цей напрям політики одним із найпопулярніших серед виборців.

Віцепрезидент також відзначив результати роботи республіканців для робітничого класу. Водночас під час сніданку він не порушував тему запропонованих Трампом виплат у 5000 доларів.

Президент США пов’язав цю пропозицію зі збереженням республіканцями контролю над Конгресом після проміжних виборів. В ефірі Fox News Венс підтримав ідею, але припустив обмеження залежно від доходів отримувачів. Зокрема, заможних громадян можуть виключити з кола одержувачів.

Пропозиція виплат залишається політичною ініціативою. Наведені заяви не встановлюють остаточних умов або строків отримання коштів.

Скандування стосувалося можливого президентства

Вигуки «48» засвідчили підтримку Венса частиною учасників закритого заходу. Вони не є рішенням Республіканської партії про висунення кандидата на президентські вибори 2028 року.

Нинішній з’їзд у Далласі присвячений проміжним виборам до Конгресу, які відбудуться 3 листопада 2026 року.

👉 Також нагадаємо, що діяльність президента США Дональда Трампа схвалюють 33% зареєстрованих виборців. Це найнижчий показник від травня, коли Financial Times почала відстежувати його в межах своєї серії опитувань.