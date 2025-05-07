Середа, 7 Травня, 2025
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Уряд спрямував 1,6 млрд грн МВС на полігони і стрільбища

Денис Молотов
Денис Молотов
Уряд спрямував 1,6 млрд грн МВС на полігони і стрільбища

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити Міністерству внутрішніх справ (МВС) 1,6 мільярда гривень.
Кошти надійдуть з резервного фонду державного бюджету з метою посилення обороноздатності країни. Відповідне розпорядження №443-р з’явилося на офіційному сайті уряду.
Згідно з документом, фінансування здійснюється на безповоротній основі. Виділені фінанси буде спрямоване на облаштування навчальних полігонів та стрільбищ для ключових силових відомств, підпорядкованих МВС:

🔹 806,6 млн грн отримає Адміністрація Державної прикордонної служби України;
🔹 553,1 млн грн передбачено для Національної гвардії України;
🔹 242 млн грн спрямують до Національної поліції України.

📢 «Фінансування надається коштом резервного фонду державного бюджету», — йдеться в розпорядженні, підписаному прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

МВС має протягом одного тижня узгодити перелік витрат із Мінфіном, Мінекономіки та Мінрегіоном. Окрім того, до 26 грудня 2025 року міністерство повинне подати звіт про використання виділених коштів до Мінекономіки, Міністерства фінансів та Державної казначейської служби.

☝️ Раніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 5 млрд грн на реалізацію 150 проєктів відновлення в 12 областях України. Крім того, 3,3 млрд грн було розподілено на проєкти відбудови та розвитку медичної сфери.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає близько 3 мільярдів доларів від Японії у межах міжнародної ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це в п’ятницю, 2 травня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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