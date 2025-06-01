Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після трагедії на полігоні

Після ракетного удару російських військ по одному з навчальних підрозділів Збройних сил України, командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий оголосив про свою відставку. Своє рішення він оприлюднив 1 червня у власному Telegram-каналі, пояснивши, що несе особисту відповідальність за трагедію на 239-му полігоні.

📢 «Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України», — повідомив Драпатий, наголосивши, що це усвідомлений крок, продиктований моральним обов’язком перед загиблими.

За словами генерала, він не зміг забезпечити належне виконання наказів у підпорядкованих підрозділах.

📢 «Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність», — визнав Драпатий.

☝️ Він підкреслив, що головна відповідальність завжди лежить на командуванні, яке формує правила, ухвалює рішення й відповідає за їх наслідки. Водночас генерал визнав: поведінка особового складу також важлива, але саме командири мають задавати приклад.

Драпатий заявив, що протягом своєї каденції намагався боротися з круговою порукою та безкарністю, які, за його словами, є отрутою для армії.

📢 «Але якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо», — зазначив він.

Також генерал повідомив про ініціативу перевірити обставини трагедії, включаючи дії командирів, стан укриттів і систем оповіщення. Водночас додав, що жодне розслідування не поверне загиблих воїнів.

Михайло Драпатий очолив Сухопутні війська ЗСУ в лютому 2024 року.

👉 Нагадаємо, 1 червня російська ракета влучила по місцю дислокації одного з навчальних підрозділів ЗСУ. Внаслідок ворожого удару загинули 12 військових, понад 60 отримали поранення.

А менш ніж за два тижні до цього, 20 травня, внаслідок удару по стрільбищу в Сумській області загинули ще шестеро українських бійців.