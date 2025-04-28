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КНДР підтвердила участь своїх військ у війні росії проти України

Денис Молотов
Денис Молотов
КНДР підтвердила участь своїх військ у війні росії проти України

Влада КНДР офіційно підтвердила, що направила свої війська до росії для участі у бойових діях проти України відповідно до стратегічного партнерського договору. Про це у неділю, 27 квітня, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

КНДР підтвердила участь своїх військ у війні росії проти УкраїниЗазначається, що розгортання військових у Курській області відбулося згідно з договором про взаємну оборону, підписаним між Пхеньяном і москвою. Відповідний наказ про відправлення солдатів видав північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

📢 «Операції зі звільнення Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади в російську федерацію були переможно завершені», — цитує офіційні ЗМІ КНДР Yonhap.

КНДР підтвердила участь своїх військ у війні росії проти УкраїниЗа інформацією, втрати об’єднаних сил росії та КНДР на Курському напрямку перевищили 65 тисяч осіб.

☝️ Нагадаємо, ще у жовтні 2024 року війська КНДР були зафіксовані у Курській області. Зазначалось про живу силу КНДР у кількості близько 12 тисяч солдатів, третина з яких була знищена.

Варто зазначити, що кремль довгий час заперечував присутність північнокорейських військових на фронті, приховуючи їхню участь у війні проти України.

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