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Сибіга закликав Європу заборонити в’їзд росіянам

Денис Молотов
Денис Молотов
Сибіга закликав Європу заборонити в’їзд росіянам
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 18.10.2026

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейські держави запровадити дієві заборони на в’їзд російських учасників війни проти України та членів їхніх сімей. За його словами, такі обмеження необхідні для безпеки європейців і посилення тиску на країну-агресора. Відповідну заяву він оприлюднив у неділю, 18 жовтня, у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «Щоб захистити Європу, закрийте європейські кордони для росіян уже зараз. російські комбатанти та члени їхніх сімей не повинні мати права в’їжджати до ЄС. Нам необхідно якнайшвидше запровадити реальні заборони на в’їзд», — наголосив міністр.

Обмеження для учасників війни та російських дипломатів

Сибіга навів приклад Естонії, де відповідні заходи вже запроваджують на національному рівні. Міністр назвав їх реальними та дієвими й закликав поширити такий підхід на інші європейські країни.

📢 «Кожен російський чоловік, якого втягують у війну проти України, має знати: підписуючи контракт із загарбницькою армією, він водночас погоджується на заборону в’їзду до Європи та решти світу. Видачу необов’язкових для поїздок віз громадянам росії необхідно максимально обмежити в усіх європейських країнах», — наголосив Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив, що питання візових обмежень безпосередньо стосується національної безпеки кожної європейської держави. Окремо він виступив проти можливості вільного пересування російських дипломатів Європою.

📢 «Напади росії на Європу вже не обмежуються гібридними операціями. Їхня інтенсивність і масштаби зростають. Це вимагає негайних дій. Зупинити путіна може лише жорсткий тиск», — наголосив Сибіга.

Які заходи вже запровадила Естонія

У січні 2026 року Естонія встановила безстрокову заборону на в’їзд до Шенгенської зони для перших 261 учасника російської агресії проти України. Про це повідомило естонське МЗС. Міністр закордонних справ Маргус Цахкна закликав поширити обмеження на всіх, хто воював проти України на боці росії.

В естонському відомстві пояснили, що колишні учасники війни можуть становити загрозу безпеці, зокрема через ризик їхнього вербування російськими спецслужбами для диверсій та інших протиправних дій у Європі.

Із закликом посилити візові обмеження виступила й Фінляндія. Як повідомило Фінляндії МЗС 12 жовтня, міністерка Еліна Валтонен запропонувала країнам Євросоюзу припинити видавати росіянам туристичні візи, доки росія не завершить агресивну війну проти України. Вона також закликала Єврокомісію підготувати необхідні зміни до правил ЄС.

👉 Також нагадаємо, що Сполучені Штати продовжують передавати Україні розвідувальну інформацію. Це підтвердив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму у вівторок, 13 жовтня.

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