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Суд припинив діяльність єпархії УПЦ МП Луганщини

Денис Молотов
Денис Молотов
Суд припинив діяльність єпархії УПЦ МП Луганщини
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 23.10.2026

Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про припинення релігійної організації «Управління Ровеньківської єпархії Української православної церкви». Водночас вимогу передати її майно, кошти та інші активи державі суд відхилив. Рішення у справі №855/11/26 ухвалили 21 жовтня. Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

ДЕСС звернулася до суду в серпні з двома вимогами: припинити організацію шляхом ліквідації та передати державі належні їй активи. За винятком культового майна.

Підставою для позову стало засудження уповноваженої особи організації за частиною першою статті 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. (Умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням або окупаційній адміністрації, якщо вони завдають шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності чи національній безпеці України).

Як зазначено в оприлюдненому рішенні суду, йдеться про Василя Поворознюка, який у державному реєстрі вказаний керівником Управління. Його засудили до 11 років позбавлення волі. Вирок набрав законної сили 11 листопада 2025 року.

За результатами розгляду суд частково задовольнив позов ДЕСС — ухвалив припинити релігійну організацію, зареєстровану у 2013 році в Ровеньках Луганської області.

Відмову в передачі активів державі суд пояснив прогалиною в законодавстві: порядок поводження з майном релігійної організації, яку припиняють за рішенням суду, належно не врегульований. Самостійно визначати такий механізм суд не уповноважений.

Нагадаємо, 20 жовтня ДЕСС також повідомила про виявлення ознак афілійованості Управління Балтської єпархії УПЦ із забороненою в Україні російською православною церквою. За результатами дослідження служба видала припис про усунення порушень.

👉 Також стало відомо, що керівника одного з підрозділів Луганської ОДА підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до  збитків на понад 28 млн грн.

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