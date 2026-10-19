Повідомлено про підозру колишньому залізничнику: забезпечує військову логістику окупантів на Луганщині

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру колишньому посадовцю АТ «Укрзалізниця», який, за даними слідства, організовує перевезення російських військових вантажів через тимчасово окуповану Луганщину. Йдеться про забезпечення руху ешелонів із технікою, боєприпасами та пальним для армії рф. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

До співпраці з окупантами фігурант працював заступником начальника однієї із залізничних станцій. Слідчі встановили, що він добровільно перейшов на бік ворога. У травні 2025 року його призначили «начальником служби руху» Луганської філії так званого підприємства «Залізниці новоросії».

За інформацією СБУ, на цій «посаді» чоловік відповідає за безперебійне транспортування вантажів за стандартами рф для потреб російських окупаційних військ. Безумовний пріоритет під час організації руху він надає ешелонам із військовою технікою, боєприпасами та пальним.

Які дії задокументували слідчі

За матеріалами розслідування, протягом 2025–2026 років підозрюваний забезпечував ввезення з території росії ешелонів із пально-мастильними матеріалами та боєприпасами. Перевезення здійснювали через станції Лантратівка та Вознесенівка, яка раніше мала назву Красна Могила.

Крім організації руху, фігурант, за даними СБУ, забезпечував збереження військових вантажів на залізничних об’єктах Луганської області.

Слідчі також задокументували заходи з приховування та убезпечення російських спеціальних літерних поїздів і рухомого складу з військовою технікою від повітряних ударів Сил оборони України.

Окремий епізод стосується взаємодії з підрозділами військових сполучень міноборони рф та російськими спецслужбами. За версією слідства, чоловік налагодив із ними оперативну співпрацю щодо охорони залізничної інфраструктури та захисту особливо важливих для окупантів вантажів.

⚖️Підозра та можливе покарання

Дії експосадовця кваліфікували за частиною першою статті 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Про підозру йому повідомили заочно.

Санкція статті передбачає від 10 до 12 років позбавлення волі. Додатково суд може призначити конфіскацію майна; також передбачено позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Відповідну норму оприлюднено на сайті Верховної Ради.

За інформацією СБУ, підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території. Тривають заходи для його притягнення до відповідальності.

Розслідування здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області. Процесуальне керівництво забезпечує Закарпатська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності жителю Луганська, який обіймає керівну посаду в окупаційному «міністерстві майнових та земельних відносин лнр».