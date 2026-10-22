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23 конгресмени закликали Трампа домогтися доступу України до Starlink для пошуку ракетних установок у росії

Денис Молотов
Денис Молотов
23 конгресмени закликали Трампа домогтися доступу України до Starlink для пошуку ракетних установок у росії 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 22.10.2026

У США 23 члени Палати представників звернулися до президента Дональда Трампа із закликом попросити Ілона Маска дозволити Україні використовувати Starlink для пошуку та ураження російських ракетних пускових установок на території рф. Лист надіслали 21 жовтня. Його підписали семеро республіканців і 16 демократів, повідомляє The Hill.

📢 «Ми звертаємося до вас (Трампа – ред.) із закликом попросити Ілона Маска дозволити Україні використовувати супутникову інтернет-систему Starlink для пошуку ракетних пускових установок на території росії», — йдеться у зверненні.

На думку законодавців, одним телефонним дзвінком Трамп «міг би і врятувати життя, і створити для володимира путіна вагоміші стимули для переговорів».

23 конгресмени закликали Трампа домогтися доступу України до Starlink для пошуку ракетних установок у росії
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 22.10.2026

Конгресмени пояснили свою позицію так: якщо Україна не може надійно перехоплювати російські «стріли», вона повинна мати можливість уразити «лучника» — установки, з яких запускають ракети. Використання Starlink, на їхнє переконання, могло б допомогти українським військовим виконувати такі завдання.

📢 «Система Starlink, якою керує компанія пана Маска SpaceX, могла б у цьому допомогти… Пане президенте, ми всі поділяємо мету покласти край війні в Україні та руйнівним втратам життів, які вона спричинила. На жаль, путін наразі не має наміру зупиняти кровопролиття», — зазначили автори листа.

Серед республіканців звернення підтримали Джо Вілсон, Браян Фіцпатрік, Дон Бейкон, Макс Міллер, Карлос Хіменес, Джефф Герд та Енді Гарріс. Про склад підписантів також повідомляє MediaSapiens.

Звернення з’явилося на тлі критики обмежень у роботі Starlink та його військової версії Starshield в Україні. За даними The Hill, невдоволення цими обмеженнями, а також дозволом Трампа на експорт російського дизельного пального висловлює дедалі більше республіканців.

Раніше The Wall Street Journal повідомила, що рішення обмежити роботу системи для України ухвалив Ілон Маск. Водночас публічні пояснення Маска та представників американської адміністрації щодо відповідальності за ці обмеження суперечать одне одному.

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