В Еквадорі священника вбив дерев’яний хрест

В еквадорському місті Гуаякіль загинув католицький священник Патрісіо Альфредо Санчес Молінарі. Під час вечірньої меси на нього впало велике дерев’яне розп’яття, закріплене на стіні за вівтарем. Трагедія сталася в суботу, 17 жовтня, у церкві Матері Божої Нестанної Помочі — Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Про загибель священника повідомляє Associated Press.

Богослужіння транслювали в соціальних мережах. На записі зафіксовано, як розп’яття відривається від стіни та падає на священника, який перебував біля вівтаря. Отримані травми виявилися смертельними.

За повідомленням еквадорського видання El Comercio, присутні в храмі просили про допомогу та закликали викликати швидку. Причини падіння конструкції в оприлюдненій інформації не уточнювалися.

Архієпархія Гуаякіля підтвердила смерть священника

Про смерть настоятеля повідомила архієпархія Гуаякіля. Заяву підписав архієпископ, кардинал Луїс Кабрера Еррера.

📢 «Ми повідомляємо, що наш улюблений о. Патрісіо Альфредо Санчес Молінарі, CSsR., який служив парохом церкви Матері Божої Нестанної Помочі в Центральному вікаріаті, відійшов до Дому Отця, щоб радіти Його присутності та славі. Вічний спочинок даруй йому, Господи, і світло завітне нехай йому світить. Нехай спочиває у мирі. Амінь», — йдеться в повідомленні в наведеному українському перекладі.

Санчес Молінарі належав до Конгрегації Найсвятішого Ізбавителя — редемптористів. Архієпархія висловила співчуття його рідним, друзям та чернечій спільноті.

До служіння в Гуаякілі священник протягом кількох років працював у парафії Сан-Лоренсо в місті Вінсес. Після звістки про його загибель ця громада також оприлюднила повідомлення зі співчуттями та згадала його пастирську працю.

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